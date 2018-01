Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Nintendo USA annonce qu’en 10 mois, la Nintendo Switch est devenue la console qui s’est le plus vendue durant ce laps de temps sur ce marché. Pas la console Nintendo la plus vendue, mais la console la plus vendue en général. Ça voudrait dire qu’en décembre, Nintendo a écoulé 1.4 millions de Nintendo Switch aux USA. Elle bat donc la Wii, qui s’était écoulée à 4 millions, et la Ps4, écoulée à 3.95 millions, la Nintendo Switch s’étant écoulée à 4.8 millions. Parfait pour commencer l’année 2018 sereinement…Source : https://twitter.com/NintendoAmerica/status/948901835284283393