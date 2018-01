Bonjour à tous,



L'ère des Open World a commencé avec la génération PS360. On commence tout juste a avoir des jeux sur ce qui sera le focus de la prochaine génération, les jeux "Open-Space", à savoir les mondes ouverts dans l'espace et la génération procédurale de contenu à grande échelle qui sont le prochain défi technologique.



Techniquement, seul le PC peut vraiment envoyer du pâté techniquement et graphiquement aujourd'hui comme Star Citizen, mais pour être honnête c'est bien le seul car le support PC n'est pas rentable à lui seul sur des projets aussi ambitieux. Sinon on reste dans les limites des hardware moyenne gamme de 2013, et un jeu comme No Man's Sky nous le rappelle bien (il reste joli, mais graphiquement ça reste assez simple).



On peut obtenir des jeux très bons graphiquement sur X, par extension PS4 Pro aussi dans une moindre mesure (je parle des multi ici), mais avec une ambition plutôt réduite comparativement à ce que le PC peut faire aujourd'hui (forcément) et ce que la prochaine génération fera.



Dans une moindre mesure, comme pour Cyberpunk 2077, le contenu se portera sur une zone de jeu plus réduite mais en intégrant du contenu généré procéduralement (notamment pour les intérieurs) mixé avec du fait maison de sorte à ce que tous les bâtiments soient visitables, le tout en intégrant des composantes online.



La question est surtout de savoir si ces nouvelles possibilités seront maîtrisées. Le risque étant de tomber dans un manque d'identité avec du copy and paste trop fréquent ou une exploration rendue inutile de part la ressemblance des endroits visités et du loot qui n'intéresse plus.



Les aspects évidemment positif résident dans la cohérence de l'univers, sa dimension "réaliste" et la liberté offerte au joueur.



On attend au tournant Star Citizen (s'il sort un jour...) et Beyond Good and Evil 2 sur les prochaines générations de consoles, voire même peut-être Cyberpunk 2077 si les PS4 et One se révèlent trop faibles pour les ambitions de CD Projekt.



Petit exemple de ce qui nous attend sur la prochaine génération :











