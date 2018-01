Voici une Information concernant le jeu Monster Hunter World et Final Fantasy XV :Tout d'abord, le président de Famitsu déclare que Square-Enix aurait écoulé 7 millions de son jeu Final Fantasy XV dans le monde. En janvier 2017, le jeu s'était écoulé à 6 millions.Il estime aussi que le jeu Monster Hunter World se vendra sur le long terme, et avec la version PC, il devrait atteindre les 10 millions sur le long terme dans le monde. Au Japon, le jeu devrait également bien se vendre, grâce entre autres aux retours positifs suite à la bêta...Source : https://www.dualshockers.com/monster-hunter-world-sales-10-million-copies/

posted the 01/04/2018 at 10:10 AM by link49