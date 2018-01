l y a sept ans, j'ai rejoint la talentueuse équipe de Naughty Dog sur un projet encore à ses débuts, The Last of Us. Eh bien, le reste c'est de l'histoire. Left Behind, Uncharted 4 étaient encore éphémères, et Lost Legacy a poussé ma créativité encore plus loin. Tous mes Dogs vont me manquer.

Un petit message de sa part sur Twitter: