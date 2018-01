Ça y est,passe enfin le milliard de $ au box office mondial.Alors, le film divise énormément d'où peut-être son "faible" score au box office.Je ne vais pas revenir sur mon ressenti par apport au film, mais j'espère que l'épisodenous fera oublier cet épisodeLe film est actuellement a. 50/50 avec les US et le reste du monde. Le film sort en Chine le 05 Janvier et il pourra très certainement prendre un petit 60 millions de $.Au niveau du box office de l'année 2017,est premier du top avec pas moins deL'année 2017, compte donc 4 films dépassant le milliard de $ et surtout 5 films Disney.HS : Bright le film de Netflix aura droit a une suite avec toujours Will Smith, Joel Edgerton et David Ayer à la réal. Max Landis lui ne reviendra pas suite aux accusations le concernant.