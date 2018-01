obtient en exclu le Trailer du film Slender Man.Le Slender Man est un personnage de fiction imaginé par Victor Surge en 2009.Pleins d'infos sur le mythe a cette adresse Le film est produit par Sony Pictures et Screen Gems.Réalisé par Sylvain White, avec au casting Jaz Sinclair, Joey King, Julia Goldani Telles, Annalise Basso, Alex Fitzalan, et Kevin Chapman.Affiche défonce pas mal

posted the 01/03/2018 at 02:15 PM by leblogdeshacka