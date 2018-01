J'ai finiSetsuna un prénom de fille sui me plait bien tient ^^ Pk pas si on met en route un 4ème lolI am Setsuna c'est l'histoire d'un type qui se pose pas beaucoup de question et qui accepte des missions de batards. Tuer une jeune fille de 18 piges qui va se sacrifier pour le continent car les monstres qui si trouves, deviennent de plus en plus malins et redoutables. Mais evidemment rien ne va se passer comme prévu ! Je n'en dit pas plus ^^Le pitch est ma foie intéressent et la narration, très présente, c'est idéal car j'adore ça, cela me permet de m'imprégner vraiment de l'histoire et forcément de m'attacher plus aux personnages, même si l'écriture est unvoeu légère. Je peux comprendres si c'est trop pour certains. Personellement j'ai adoré la personnalité de Setsuna et sa vision utopique/naïf du monde qui l'entoure... Des rebondissements sont à prévoir également, mais je le répète, je trouves Setsuna touchante à des moments, pas facile la vie d'un sacrifice ! Et la fin avec la musique ça frissone un peu quabd même ^^ Je reste quand même sur ma faim car ça parle beaucoup mais on en apprend peu au final sur certains sujets. Et nos choix de dialogue n'ont aucun impact sur le jeu.En ce qui concerne l'enrobage du jeux, il peut faire débats, en effet 90 % de neiges, ça use et le sentiment de traverser les mêmes endroits s'en ressant forcément. Les musiques sont pour 90 % du temps mélancoliques, moi perso j'ai adoré, elles collent vraiment à l'univers du jeu, au thème, le sacrifice. Le bestiaire est moyen, bcp de recyclage, les BOSS, certains sont bien foutu ^^Ensuite, abordont les mécaniques de gameplay, les combats sont sympas, pas trop nombreux, juste ce qu'il faut. Le systèmes de spirites et de talismans nous obligent a faire des choix intéressants (mais c'est à double tranchant) au niveaux des techniques de nos personnages. Cela nous permets de réaliser des combos entre les persos, de définir, un perso plus de soutient, plus hybride ou plus bourrin, vraiment sympa ces choix mais le revers de la medaille c'est qu' il ya finalement énormément de spirite non utilisé... On passe donc forcément à côté de certains combos et dès qu'on a trouvés un système qui fonctionne, difficile de se pencher sur autre chose. Il existe aussi le système de flux que je trouves useless et vraiment dispensable, tu te prends la tête pour pas grand chose au final. Square en a fait un peu trop a mon goût sur les techniques.Par contre un truc ma choqué, y avait aucune auberge dans le jeu... Je m'en suis passé mais sensation bizarre quoi ^^ Niveau quêtes secondaires, y'en a une pour chaque perso, on en apprend un peu plus sur les événements mais cela reste superficiel, elles ont le méritent d'exister toutefois.J'ai quand même passé un agréable moment, l'histoire ce suit vraiment bien, le thème est peu abordé dans le monde du jeux vidéo. Il manque quand même des événements qui boulverse la vie du groupe réellement, peut être aurait-il fallu un système de choix qui influe sur le jeu car l'histoire est belle mais le sentiment d'être qu'un spectateur qui subit les décisions s'en dégage. A voir avec Lost Sphear si les difficultés de cet opus seront réglés.Je fête avec ce jeu mon 15ème platine ^^