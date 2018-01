Jeux video

Salut la compagnie !Je vous propose aujourd'hui un pack qui réuni tout en un le frontend EmulationStation dans sa version 2.6.3 (Retropie) et RetroArch avec une sélection de coeurs Libretro, ainsi qu'un script pour scraper les information, boites et vidéos des roms que vous aurez ajouté.Le but est de rendre l'émulation et le lancement de roms le plus simple et le plus accessible possible.Après pas mal de tests, ce pack devrait être utilisable par à peu près tout le monde. Les logiciels fonctionnent sur Windows 8.1/10 64 bits avec DirectX et les redistribuables VisualC++ d'installés. Je ne peux pas garantir son fonctionnement sous Windows 7, si une âme charitable veut bien tester. Je précise aussi que c'est optimisé pour les carte graphique NVIDIA (Vulkan), des bugs sont à prévoir sur AMD même si cela reste utilisable.Tout ce que vous avez à faire, c'est télécharger ce pack (lien en fin d'article) et ajouter vos roms et vos bios dans les dossiers correspondants, puis lancer EmulationStation. Vous pouvez aussi lancer un Scraper pour obtenir les infos sur les jeux, pour avoir une collection toute belle et pimpante.Systèmes disponibles pour l'instant :NESSuper NESNintendo 64Master SystemMegadriveMega CDSega32xSaturn (expérimental)PlayStationPC-EngineNEOGEOArcade (Capcom CPS)A décompresser dans (répertoire d'installation)>Configs>Profiles>Default>retroarch