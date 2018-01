En ces fêtes de fin d'année, j'ai remarqué quelque chose qui est passé totalement inaperçu et en cherchant sur le net, mes craintes se sont confirmées !La new 3ds xl commence à disparaitre des rayons et aussi des sites comme la fnac.com et micromania.fr.Bizarement les seules new 3ds xl encore en rayon que j'ai pu voir sont les dernières SNES collector...Il paraîtrait que maintenant seuls les bundles new 2ds xl sont proposés par Nintendo of Europe aux revendeurs, donc s'agit-il d'une rupture temporaire due à des difficultés de production oubien un choix délibéré d'en finir avec ce model ?Vu l'utilisation de plus en plus marginale de la 3d relief dans les derniers gros jeux et le peu de nouveautés prévu en 2018, j'ai bien l'impression que Nintendo pense sérieusement à rationaliser ses coûts de production en se limitant aux new 2 ds xl...