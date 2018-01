Bon... Je voulais devenir au moins Diamant, pour avoir des streams de qualité, mais dès que je repasse Platine, c'est hyper aléatoire et je repose grandement sur ma team :/ !Alors je sais, git gud, joue DPS, le soucis, c'est que j'ai appris Sombra (lol) j'ai un bon tracking, mais dans la majorité des teams, y'a 3 DPS en instalock...Bref, j'peux me débrouiller en Symmetra ou en D.Va (pour combler), enfin quand on ne m'embête pas à me demander de switcher alors que le Shield Gen de Symmetra, bah ça aide comme un Lucio sur une plus grande zone, enfin quand les joueurs savent jouer et qu'ils savent que le shield se régénère...Après c'est peut être parce que c'est plus compliqué sur les serveurs américains où je joue ?Je suis déjà en Team Chat, je "fill" souvent les compositions, je parle, j'ai regardé les masters, j'ai tenté les stack 6, à part aller jouer sur PS4 au TAC Pro et me faire insulter pour ça (lol) j'vois pas trop de solution en fait... A part me dire que mon niveau est haut gold, et que je devrais y resterEnfin bref, si vous avez des astuces (Overwatch PC, hein, sur console je sais bien qu'en prenant Bastion ou Lucio, ça monte tout seul), je suis preneur !