Exclu mondiale : Agartha bientôt disponible

Contacté par message privé sur le forum, Laurent C. nous propose une exclusivité mondiale pour le blog.







Pour rappel ce très généreux membre a déjà libéré des dizaines de jeux en version beta depuis des mois. Parmi elles nous comptons Time Stalkers, Speed Devil, Wacky Race, Daytona USA 2001, Monaco Grand prix racing simulation 2, Rayman 2, Rez, Mortak Kombat Gold, Samba de Amigo, Cool Borders, Sonic Adventure 2... mais aussi de l'émulateur officiel Megadrive.



Cette fois-ci cette exclusivité est incroyable et permet à la scène Dreamcast d'entrer avec fracas dans cette nouvelle année 2018. En effet, il nous promet la release d'Agartha !

Développé par l'équipe No Cliché au début des années 2000, le jeu n'est finalement jamais sorti sur la console spiralée. Il s'agit d'un survival horror où le héro devait choisir le camp du bien ou du mal

Le studio de développement était constitué d'anciens membres ayant travaillé sur les Alone In The Dark, référence de ce type de jeu dans les années 90,ou encore Little Big Adventure.



En août dernier Laurent C. nous avait déjà offert une belle vidéo in-game du jeu :









Remercions par avance les acteurs de cette prochaine libération : Pierre Patrick, Pinto da Fonseca, Laurent C. et Frédérick Raynal (ancien membre No Cliché).



La date de sortie est prévue pour le lundi 15 janvier prochain autour de 10h00 (UTC +1).



