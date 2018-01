Le programme de Janvier est dévoilé depuis quelques jours et voici la liste des séries et films qui sont et seront disponibles en Janvier.-Lovesick (saison 3)- Hero Corp (saison 5)- Weeds (saisons 1 à- Murder (saison 3)- Family Guy (saison 15)- Anges et démons- Identité secrète- Very Bad Trip 1 et 2- Le Terminal- Big Daddy- 30 ans sinon rien- Le Mytho - Just Go With it-Les Rebelles de la Forêt-Horton-Dirk Gently's Holistic Detective Agency (saison 2)-The Heartbreak Kid-Devilman Crybaby (série originale, saison 1)-Rotten (série documentaire originale, partie 6)-Comedians in Cars Getting Coffee Collections (série originale)-Tron Legacy-The Polka King (film original)-Somebody Feed Phil (documentaire original)- Disjointed (partie 2)- La Passion du Christ : 15 janvier- Légendes d'automne-Homeland (saison 6)-The Open House (film original)Grace and Frankie (série originale, saison 4)Drug Lords (série originale, saison 1)Trolls: The Beat Goes On! (série originale, saison 1)-Black Lighting (série originale, saison 1, 1 épisode /semaine)-One Day At a Time (série originale, saison 2)-Llama Llama (série originale, saison 1)-Les Aventures du Chat Potté (série originale, saison 6)-A Futile And Stupid Gesture (film original)-Dirty money (documentaire original)Retribution (série originale, saison 1)Petit Teaser de la saison 2 pour Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire