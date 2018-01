Le premier Super Smash Bros, sorti en 1999 sur Nintendo 64 (et sur Console Virtuelle Wii en 2009).Le premier Super Smash Bros a réuni les figures principales de l'univers Nintendo dans les années 90/2000, des franchises Super Mario à Pokémon en passant par Metroid, Kirby et Mother (EarthBound). La cinématique, bien que réalisée avec les limitations de l'époque, rend vraiment hommage aux différents personnages, avec une confrontation finale entres les deux mascottes, Mario de Nintendo EPD (à l'époque Nintendo EAD) et Kirby de Hal Laboratory.Je ne l'ai pas mais j'y ai joué par 2 fois chez mon voisin à l'époque, je crois XD (mais je suis certain d'avoir joué à un jeu Dragon Ball avec lui). J'aimerais bien le trouver un jour en physique.Super Smash Bros Melee, intitulé Super Smash Bros DX au Japon, sorti en 2001 sur Nintendo GameCube.On a une cinématique avec beaucoup plus de budget pour l'époque puisque on a des passage en CGI (avec quelques passage in-game), rendant encore plus hommage aux franchise en les contextualisant (la bataille spatiale entre Fox et Wolf ou encore le duel de pilotes F-Zero entre Falcon et Goroh).J'ai eu ce jeu pour mon anniversaire, et que de souvenirs ! J'adorais le mode Race to the Finish (que j'aurais aimé avoir accès autrement qu'en faisait tout le mode aventure), et justement le mode Aventure était juste ce qu'il fallait (comparé à l'opus suivant) : parcourir différents modes de jeux Nintendo avec les personnages.Je ne suis pas un excellent joueur, mais je pense c'est mon Smash Bros préféré pour l'aura que dégage le jeu et les différents modes (c'est mon premier Smash Bros après tout, mais comme beaucoup de jeux Nintendo sur GCN j'ai beaucoup aimé de faire Smash Bros sur cette console avec le contenu qu'offrait ce jeu).Le 3e opus Super Smash Bros Brawl, intitulé Super Smash Bros X au Japon, est lui sorti en 2008 sur Wii.Cette cinématique est très ancrée sur le mode Histoire qui était le gros contenu du jeu, avec beaucoup de cinématiques où on voit l'évolution des héros dans un scénario original et qui donc apparemment leur publication sur YouTube a contrarié le directeur du jeu, le fameux Sakurai XD.Je pense que c'est le meilleur opus en ce qui concerne le casting de personnages et leur spécial (Final Smash), entre Samus qui perd son armure ou le Dresseur de Pokémon qui inter-change ses Pokémon. Le mode Histoire aussi aporte une certaine profondeur mais le contenu en général est moins bien excitant que Melee je trouve.Le quatrième et dernier opus en date, sorti en 2014 sous 2 versions, Super Smash Bros for Nintendo 3DS et Super Smash Bros for Wii U.Une cinématique avec cette fois beaucoup de séquence in-game, les vrai passages en cinématique CGI sont les cinématiques des nouveaux personnages.Je n'ai que la version Wii U et je le classerais bien mieux que Brawl, rien que pour la haute définition (bien que les trophées aide, ça n'est pas encore parfait), mais en dessous de Melee. Ma déception se résume principalement au fait que les développeurs ont coupé le jeu en deux et une parti du contenu est dans la version 3DS de ce "Smash Bros 4". Mais c'est compréhensible, développer sur 3DS et offrir un Smash Bros sur portable pour y jouer partout, c'est une très bonne idée...Et parlons-en de ça justement ! Un Smash Bros sur Nintendo Switch, c'est comme avoir la version 3DS mais avec les qualités de la version Wii U. Les fans attendent Nintendo au tournant, jusqu'à s'attendre à une annonce dès ce mois de Janvier... Je vais vous dire ce que je pense : Un jeu Smash Bros ne sortira probablement pas avant 2020 minimum. Et ça sera un 5e opus, avec ou sans Sakurai au commande.Parce que chaque opus est un hommage à l'univers Nintendo, au travers de ses personnages mais surtout des stages ou encore des trophées à collectionner, et chaque opus se concentre sur la génération en cours (ce qui fait que si vous avez Melee + Brawl + Wii U, vous avez les trophées de jeux et séries Nintendo sur 10 ans d'activité ! Bien que niveau marketing cela a du sens, notamment de proposer une version définitive avec les DLC, je vois mal comment on aurait un portage du 4e qui soit est un opus "4,5" en incluant des nouveaux jeux et séries comme Splatoon et ARMS ou qui soit fasse abstraction de ces derniers en attendant un véritable 5e opus. C'est un sujet plus difficile que pour Mario Kart 8, ce qui est sur je pense que vous en conviendrait.Ce que j'en pense personnellement sur "Super Smash Bros 5", déjà je pense que Bandai-Namco devrait continuer d'être les développeurs avec Sora (le studio de Sakurai). Je vois direct les Inkling (un skin différent, avec je fantasme mais 2 skins Ayo et Oly), Springman et Rex et Pyra en duo comme nouveaux personnages Nintendo, avec un retour des Ice Climbers et de Wolf (mes fantasmes sontque le Dresseur Pokémon se batte de lui-même et soit nommé Red, ainsi que voir Lip et Takamaru jouables). Je n'aime pas les guests et le 4e opus en a trop selon moi. J'aimerais néanmoins le retour de Bayonetta hehe XD. Et pourquoi pas Bomberman, qui a fait son grand retour sur Nintendo Switch. Mais je pense qu'avoir Sonic / Megaman / Pacman, c'est bien plus logique car plus emblématique.Que est ou sont vos opus préférés ? Vous êtes probablement en attendant du portage, ou peut être vous êtes comme moi à attendre un 5e opus d'ici quelques années ?