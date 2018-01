Mesdames , messieurs, chers trolls de bonne facture, lolicons, collègue du bloc , amateurs de chinoiseries, frustrés de tout genre, pro-con de tout horizon, je vous souhaite tous une nouvelle fois le bonjour en ce début d'année 2018 qui s’annonce incroyable du moins en terme de connerie. Aujourd'hui j'ai décidé de faire un petit bilan des bandes sonores qui m’ont marqué parmi les jeux qui sont sortis en 2017. Évidemment, certains choix vont peut-être vous choquer car votre bande sonore préférée n’y figure pas mais je vous demande de garder l’esprit ouvert car il ne faut pas oublier que je suis le représentant du bon goût donc forcément toutes omissions est totalement justifié et que la faute revient donc sur vous d’avoir aimé des musiques de pacotilles.Xenoblade 2 représente le grand retour de Mitsuda après plus de 15 ans de résultats mitigés, car sa dernière bande sonore ambitieuse remonte en 2002 avec Xenosaga I. Effectivement, malgré l’absence de Shimomura , on y retrouve l'esprit de la composition musicale du premier Xenoblade dont certains ont regretté l'absence dans Xenoblade X(merci Black tar). Par conséquent, chacune des musiques est parfaitement appropriée au lieu et il est difficile de résister à l'envie d'aller sur Youtube pour les réécouter en boucle pour écouter les multiples variations jour/nuit de chacune des compositions. D’ailleurs, contrairement à la bande sonore du premier épisode qui était stylé et globalement maîtrisé, mais assez attendue avec ses arrangements orchestraux inspirés des formations classiques, Xenoblade 2 tente une approche plus créative en combinant plusieurs styles musicaux ensemble. En conséquence, on a droit à un nombre stupéfiant de 120 morceaux, mais le travail a été réparti entre cinq personnes ce qui a pour conséquence de créer des pistes inégales autant en terme de qualité et d’homogénéité. En résumé Xenoblade 2 propose l’étincelle de créativité qui faisait légèrement défaut au premier épisode pour en faire un véritable chef-d’œuvre(un problème récurrent chez Shimomura), mais malheureusement Mitsuda est tombé dans le piège de vouloir faire ses pistes par moment un peu trop ‘’épiques ‘’ ce qui a pour le résultat d’avoir des pistes par moment trop surchargé ou inégal en terme de qualité.Les musiques envoûtantes de Hack//GU composée par Chikayo Fukuda colle parfaitement à l'ambiance mélancolique, philosophique et énigmatique de la quadrilogie. Effectivement, il ne faut pas s’attendre a beaucoup légèreté et de joie dans les compositions, mais plutôt à des chants grégoriens, des thèmes dépressifs au violon et au piano et des sons technos étranges et angoissants pour les moments importants du jeu. Pour les musiques d’explorations c’est un véritable mélange de styles qui correspondent vraiment à chaque zone qu’on imagine bien différente car dans le monde de .hack, chaque zone dispose de sa propre ambiance, de son style bien particulier qui n’ont jamais grand-chose à voir ce qui peut être plutôt déconcertante, voire décevante par moment car certaines pistes dans cette partie du jeu sont d’une qualité plutôt discutable, mais c’est le seul point noir que j’ai trouvé dans cette bande sonore.Il y a certains jeux qui sont tout simplement indissociables de leurs ambiances sonores et Nier Automata comme son aîné fait certainement partie de cette catégorie. Malgré que les compositions du second épisode soient légèrement moins inspirées , le réel tour de force de Nier Automata s’est d’avoir réussi a proposé des morceaux extrêmement variés et lyriquement proches du premier épisode, mais qui reste en même temps suffisamment éloigné afin de conserver son identité propre. Effectivement, le plus grand défi de cet épisode c’était bien de sortir de l’ombre omniprésente de son aîné qui encore aujourd’hui représente l’étalon d’or du genre . Toutefois, grâce à des chants oniriques ainsi qu’une interprétation sans faille d’Emi Evans qui est en synergie complètement avec les évènements du jeu(à certains moments , elle semble sanglotée en chantant), Nier Automata devient l’ost a battre pour cette génération tellement que tout calibré au millimètre près afin d’atteindre une forme de perfection . En guise de conclusion, j’aimerais déclarer qu’il est probablement préférable d’avoir joué à cette production afin de percevoir toutes les émotions véhiculées par cette ost car chaque piste raconte littéralement une scène particulière du jeu .