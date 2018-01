hello GK! Bonne Année!Après mes deux séries de Screenshots sur FM7:vol.1vol.2Alors que l'on trouve le jeu beau ou moche n'est pas la question, ce que j'ai cru comprendre celons certain commentaire ici et là (même si certains partages ma vision) est que le mode photo améliore les graphismes du jeu et que du coup en vrai le jeu n’était pas comme ça, mais perso j'ai beau regarder je ne vois pas ce que ça améliore graphiquement et vous?Donc voici quelques captures uhd(basique) comparative Photo-mode(logo) Vs In-game(ATH) où j'ai essayé de garde la même vue extérieure du gameplay en mode photo pour voir ce que cela change:Pour moi c'est surement la présentation qui peut donner une impression d’amélioration à certains, mais en tout cas ça reste représentatif des sensations que peut procurer le jeu je trouve.