Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Amazon a dévoilé les dix meilleures ventes de l'année niveau jeux :10. The Legend of Zelda : Breath of the Wild (WiiU)09. Pokémon Ultra Moon (3DS)08. Pokémon Ultra Sun (3DS)07. Splatoon 2 (Nintendo Switch)06. Call of Duty : WWII (Xbox One)05. Call of Duty : WWII (Ps4)04. Horizon Zero Dawn (Ps4)03. The Legend of Zelda : Breath of the Wild (Nintendo Switch)02. Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch)01. Super Mario Odyssey (Nintendo Switch)Le podium est 100% Nintendo Switch et Nintendo place 7 jeux dans le Top 10.La Nintendo Switch est également la console la plus vendue de l'année sur Amazon...Source : http://nintendotoday.com/7-of-top-10-best-selling-games-on-amazon-in-2017-were-nintendo-games/