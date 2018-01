Bonsoir!Voilà ayant fini le jeu et les DLC, j'aimerai que quelqu'un éclaire ma lanterne sur plusieurs sujets(au cas ou j'aurais pas compris quelque chose)^^-Pour commencer, si on choisi de sauver Zoé à la place de Mia(en lui injectant le sérum), Eveline parvient quand même limite à la faire mourrir.Comment c'est possible vu qu'elle est censé être guéri de l'entreprise d'Eveline?-Dans le DLC qui raconte le début de l'arrivée de Mia et Eveline chez les Bakers, celle-ci prend le contrôle de Jack et Marguerite en seulement quelques minutes.Seulement dans les différents rapports de l'histoire principal, il semble paraitre que cette prise de contrôle prend facilement plusieurs jours(comme l'atteste le message de Marguerite qui commence à ne plus se sentir bien depuis l'arrivée de Mia et Eveline)...-Enfin vu que Ethan est lui aussi infecté, pourquoi Eveline n'en prend pas le contrôle vu qu'elle comprend très vite qu'il désire fabriquer le sérum avec l'aide de Zoé?Merci