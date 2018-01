(D)re(a)master

La série est centrée autour du folklore japonais, des fantômes, de l'exorcisme et des rituels shinto. Le joueur est impliqué dans une quête mystérieuse, au cours de laquelle il doit résoudre de nombreuses énigmes et se défendre contre des fantômes. Il dispose pour cela d'un appareil photo possédant des propriétés surnaturelles.

Il y a certaines différences entre les pays et/ou la console utilisée :



- Le design de Miku a été modifié dans la version EUR et AN : Miku est désormais moins brune, a la peau plus bronzée et plus de formes. Ses habits et son collier ( maintenant couleur or ) ont été changés1.



- La version Xbox contient des notes supplémentaires et des carnets, un nouveau niveau "Fatal" avec un nouveau boss et une nouvelle fin ("Photographies") , des costumes supplémentaires, et quelques fantômes encore plus cachés. Les cadrans numériques de puzzle ont également changé de kanji japonais à chiffres romains.

Un remake intitulé Project Zero 2: Wii Edition est sorti en Europe le 29 juin 2012 sur Wii. Le jeu met toujours en scène Mio et Mayu sillonnant le village de Mikanami mais leur tenue a été modifiée pour leur donner une apparence plus mature. Les développeurs ont également ajouté quelques fantômes et deux fins alternatives. Le graphisme a été aussi amélioré. Désormais, un mode Maison Hantée est disponible, contenant 3 mini-jeux pouvant se jouer à deux manettes. Grâce à cette option, le deuxième joueur peut déclencher l'apparition de fantômes ou faire émettre un bruit de la télécommande du premier joueur. Ce nouveau mode met en scène Kureha, jeune femme pouvant lire dans l'âme des gens et ayant perdu sa sœur jumelle à la naissance.

Il met en scène une photographe du nom de Rei Kurosawa, qui après la mort de son fiancé dans un accident de voiture, décide d'aller faire un reportage dans un vieux manoir. Ledit manoir serait, d'après les rumeurs, hanté. Lors des prises de vues dans le manoir, le fantôme de Yuu, le fiancé décédé de Rei, apparaît dans le viseur de l'appareil photo. Troublée, Rei se met à la poursuite de Yuu et se retrouve au sol encerclée par quatre fillettes qui lui plantent des clous dans les pieds et les mains. Dans ce troisième volet, on retrouve Miku Hinasaki, qui apparaissait dans le premier volet. Cette dernière est devenue l'assistante de Rei et habite chez elle. Project Zero 3 met en scène trois personnages, à savoir Rei, Miku et Kei Amakura ( l'oncle de Mio et Mayu ), chacun effectuant une mission indépendamment. Rei s'aperçoit à la fin de chaque mission qu'un tatouage bleu représentant un serpent lui recouvre progressivement le corps lorsqu'elle se réveille. Le jeu reprend les ingrédients des premier et deuxième volets, à savoir l'utilisation de la caméra obscura. À la différence des deux premiers volets, les personnages évoluent dans la maison de Rei en plein jour et ne peuvent se rendre dans le manoir que pendant leur sommeil.

Ce quatrième volet se passant avant les trois premiers (celui-ci se déroule en 1980 et les trois autres en 1986 et 1988 ) affiche quelques nouveautés comme l'utilisation d'un nouveau outil pour combattre (la Lampe Spectrale) ou la possibilité d'acheter des objets comme l'eau sacrée et l'herbe médicinale, ou des Films dans la boutique.



Pour aider le joueur dans l'aventure, le jeu ouvre automatiquement la carte pour indiquer où se trouve la porte débloquée/à débloquer à chaque fois que vous trouvez une clé ou photographiez un endroit donné.

Le premier, Project Zero, est sortie sur PlayStation 2 et Xbox en 2001/2002.Le second, Project Zero II: Crimson Butterfly en 2003 sur PlayStation 2 et Xbox. en 2003 sur PlayStation 2 et Xbox.Le troisiéme, Project Zero 3: The Tormented, est sorti en 2005, exclusivement sur PlayStation 2.Le quatriéme, Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse, est sorti en 2008, uniquement au Japon, sur Wii.Enfin, le dernier, Project Zero: La Prêtresse des Eaux Noires est sorti en 2014 au Japon et en 2015 en Europe et en Amérique du Nord sur Wii U.Pour moi, compte tenu du public adulte possédant la Switch, Nintendo devrait miser sur un nouveau Project Zero, voir même resortir les précédents jeux, un peu à la maniére des Résident Evil sortie par Capcom sur PS4.