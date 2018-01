Les 8 nouvelles séries que j'attends pour 2018. Ici je ne parle que des séries avec date confirmé donc surtout première moitié de l'année 2018.



8. The Chi (Showtime)



Sortie pour le 7 janvier :







Six personnages qui n'ont pas vraiment de lien mais qui vivent à Chicago.



8. Counterpart (Starz)



Sortie pour le 21 janvier :







L'histoire d'Howard Silk, un employé d'une agence des Nations Unies qui découvre que le bureau pour lequel il travaille garde un passage secret menant vers une dimension parallèle.



7. Maroni, les fantômes du fleuve (Arte)



Sortie le 25 janvier :







Un polar intime, aux frontières de l’étrange, qui mêle un univers à la Conrad au cœur de la Guyane et une double enquête de disparitions.



6. The Looming Tower (Hulu)



Sortie 28 février :







Basée sur le livre The Looming Tower de Lawrence Wright. Un regard controversé sur comment la rivalité entre la CIA et le FBI a peut-être, par inadvertance, préparé le terrain pour la tragédie du 11 septembre et la guerre en Irak.



5. Waco (Paramount Network)



Sortie 24 janvier :







La série se base sur des événements réels qui se sont passés en 1993. Le raid du FBI dans une secte religieuse de Waco, qui a entraîné une fusillade mortelle.



4. Mosaic (HBO)



Sortie le 22 janvier :







La série est décrite comme un élément interactif pour lequel les téléspectateurs peuvent déterminer l'histoire.



3. ALTERED CARBON (Netflix)



Sortie 2 février :







Dans le futur, la conscience des personnes peut être transférée dans de nouveaux corps pour survivre à la mort physique.



2. The Alienist (TNT)



Sortie le 22 janvier:







Dans le New York City de 1896, une série de meurtres terrifiants et horribles visant des jeunes hommes prostitués touche la ville. Le nouveau chef de la police, Theodore Roosevelt, fait appel à un psychologue spécialisé dans les criminels (aka alienist), le Dr Laszlo Kreizler, et le reporter John Moore, pour mener une enquête secrète.



1. Seven Seconds (Netflix)



Sortie 23 février :







Les tensions s'exacerbent à Jersey City lorsqu'un adolescent de la communauté afro-américaine est grièvement blessé par un policier.