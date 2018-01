Resalut à tous,Rebonne année à tous !!!Plus tôt ce matin, j'ai fait un article un peu inutile en soi. J'avais commencé la rédaction d'un brouillon/premier jet d'un scénario pour Star Wars VIII : Les derniers Jedi.Je me répète un peu mais voilà pourquoi c'est inutile, parce que c'est passé, il est sorti et que personne à part vous ne le lirai. Mais bon, j'aime écrire, et ça m'amusait de pouvoir imaginer à ma "façon", le film. Je précise que j'ai aimé celui sorti quand même !Et je le re dit, ceci est une version de "jet" brouillon, elle n'a aucun but scénaristique, puisque de grosses scènes sont simplement décrites sans dialogues alors qu'elles en auraient. J'ai choisi volontairement de mettre en avant la trame narrative avant tout, de voir l'évolution des personnages, et de mettre quelques dialogues pour se faire une idée globale de l'histoire.D'où l'impression que ça peut aller vite dans les événements, mais ce n'est pas toujours le cas.D'où aussi le termes, "premier jet" ou First draft comme ils aiment direAussi, je viens de la finaliser, du coup je vous la balance un peu en avant-première, mais il faudra que je relise s'il y a des fautes (et il y en a je sais)Bonne lecture pour ceux qui voudront lire car c'est super long(18 pages word pour un résuméLigne narrative :Le titre apparaît dans les étoiles. Le texte déroulant défile en même temps que la musique s'intensifie.La caméra descend et nous dévoile la planètemonte les escaliers et se dirige vers, lequel a le regard rivé vers l'horizon, mystérieux.Le Jedi se retourne, et Rey lui tend le sabre laser d'Anakin. Luke le prend, le regarde un moment surpris, puis regarde les yeux brillants Rey.LUKEQui es-tu ?REY(le souffle rapide)Je viens de la part de la Résistance. Nous avons besoin de vous... J'ai besoin de vous.Luke allume le sabre laser. De nombreux flash-back lui apparaisse en tête. Ses anciens combats, Yoda, mais aussi la destruction de son académie. Il lâche le sabre, effrayé. Puis il s'en va rapidement, le souffle court.Rey ramasse le sabre laser et le suit jusque dans sa hutte.Luke est assis, en pleine réflexion. Il observe son vieux sabre laser qui a défait son père.LUKESais-tu ce qu'est cet objet ?REYUn sabre laser ?LUKEC'est exact. C'est le cœur même d'un chevalier Jedi. Plus qu'une arme, il y place son âme à l’intérieur. Il est le prolongement de son bras, l'extension de son esprit. Celui que tu détiens appartenait à mon père, et...Il regarde sa main robotique en pensant aux événements de Bespin.LUKEJe pensais que ce lieu me rendrait plus fort, plus sage...REYVous êtes Luke Skywalker, jusqu'hier je ne voyais en vous qu'un mythe... Vous êtes une légende à travers la galaxie.LUKEPourquoi la Résistance me recherche ?REYTout le monde vous recherche ! Le premier Ordre cherche à vous anéantir ! Pourquoi avoir laissé une carte dans ce cas ?LUKEQuand j'aurais été prêt, je serais revenu pour les aider... Mais je ne le suis pas, c'est bien trop tôt.REYCela fait des années que vous avez disparu et laissé la galaxie en proie aux ténèbres ! Aidez-nous. Aidez-moi à maîtriser la force...LUKEQu... Quoi ? Non ! Je ne formerais pas une nouvelle génération de Jedi. Maintenant laisse-moi. Je dois réfléchir.Rey acquiesce, pose le sabre laser d'Anakin sur la commode et s'en va. Une fois seul, Luke se lève et récupère le sabre. Il le regarde avec intensité.CUT TO :arrive sur le vaisseau du. Il se fait soigner sa blessure au visage par des robots et regarde son masque posé en face de lui, pensif. Il se remémore la mort de son père,. Il semble affecté.Soigné, il se relève et met le masque, déterminé.A l'intérieur du vaisseau, il marche à travers les couloirs et arrive dans l'antre de Snoke. Discussion entre eux qui montre la déception de Snoke envers son apprenti. Ordre de se diriger immédiatement verspour anéantir la Résistance.SNOKEUne fois la Résistance anéantie, et ta mission accomplie, je terminerai ta formation. Ainsi, nous trouverons et nous tuerons le dernier Jedi.CUT TO :On retrouve nos personnages de la Résistance su D'Qar. Ils sont en train d'évacuer la planète vers un croiseur. Alors qu'ils sont en pleines préparations, on voit le vaisseau deet un énorme cuirassé sortir de l'hyper-espace.La peur se voit dans le regard de, lequel s'empresse de monter dans un X-Wing avec une escouade et de foncer dans l'espace.POEDépêchez-vous, nous allons essayer de vous faire gagner du temps !S'engage un combat sans merci entre les deux camps. Hux hurle des ordres pour tirer sur la base au sol avant que tous ne quittent l'orbite.Des centaines de chasseurs TIE prennent en chasse les X-Wing et les autres vaisseaux de la Résistance ; lesquels tentent d'anéantir le cuirassé.Kylo Ren regarde le combat avec énervement, et se décide à prendre son vaisseau, le SILENCER, pour s'engager dans le combat.Cela devient une course contre-la-montre entre celui qui détruira le cuirassé, ou la flotte de la résistance. Un duel Kylo Ren contre Poe Dameron s'engage. C'est finalement Kylo Ren qui gagne et Poe bat en retraite. Et la flotte résistante se voit dans l'obligation de fuir, en laissant un groupe de résistant de côté.Kylo Ren les faits prisonniers... Finn en fait parti, encore inconscient. Kylo Ren s'approche de lui, Finn se réveille, terrorisé. Ils se regardent. Kylo le regarde avec conviction.Le croiseur de Snoke arrive et fait de l'ombre à tous les autres vaisseaux présents. Tous le regarde avec terreur, même Kylo (car il sait qu'il a échoué).CUT TO :De retour sur Ach'to, on voit Rey à bord du Faucon Millénium avecet. Ils discutent de comment convaincre Luke de les rejoindre.A ce moment, Luke entre à bord avec nostalgie.LUKEVous n'aurez pas à me convaincre. Je ne sais pas si j'aurais la force de me battre, mais toi, je vais te former.REYQu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ?LUKELa galaxie a besoin d'un héros, et mon temps est révolu, le tiens commence aujourd'hui.Luke tend à Rey le sabre laser d'Anakin. Elle le regarde et le prend en acquiesçant.LUKEPrépare toi, nous commençons dès maintenant.Rey acquiesce. Luke rejoint ses deux amis que sont Chewbacca et R2-D2. Ils parlent ensemble, d'abord de la mort de Han Solo.LUKEJe sais... Je l'ai senti... Et je n'étais pas là pour le sauver.Puis R2-D2 retransmet le message de Leia qui demande de l'aide à Obi-Wan Kenobi. Luke le regarde avec nostalgie et tristesse.LUKELeia...R2 fait des bips en étant excité.LUKENon, je ne l'abandonnerai... Pas cette fois.On retrouve Luke et Rey en train de marcher à travers l'île, en direction d'un pic.REYOù allons-nous ?LUKETu le verras quand nous y serons.Ils entrent ensuite dans une grotte avec au fond une souche d'arbre contenant des manuscrits Jedi. Rey en prend un et commence à le feuilleter. Luke se tient derrière et commence à la questionner.LUKEQui es-tu ?REYJe m'appelle Rey, j'ai été envoyé par la Résistance pour vous retrouver.LUKECe n'est pas la question que je t'ai posé. Ceci, je le sais. Je te demande QUI tu es ?REYPersonne...LUKEPersonne n'est personne. Si tu es ici, c'est pour une raison précise. Et nous allons découvrir cette raison.Luke s'approche d'elle et pose sa main sur le manuscrit.LUKEL'ordre Jedi et les Sith se sont battus durant des millénaires, dans le seul but d'acquérir un pouvoir toujours plus grand... Ce qu'il ne voyait pas, c'est l'équilibre qu'ils créaient. Et dans cet aveuglement infini, l'ordre Jedi a créé et laissé un seigneur Sith, Dark Sidious, rompre cet équilibre. Depuis la chute de l'Empire et l'anéantissement des Sith, la lumière a su se prendre le pas un temps... Jusqu'à ce que la Force apporte l'équilibre obscur à mon combat.REYJe ne comprends pas ?LUKEIl est temps de briser les codes, de rompre cet harmonie entre lumière et obscurité, de trouver l'équilibre... Il est temps pour les Jedi d'en finir. Alors, explique-moi ce que tu fais ici ?REYJe ne sais p... Quelque chose en moi s'est réveillée, quelque chose de fort qui m'effraie. Et je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider à le contrôler.LUKEVoilà ta véritable raison d'être ici. Tu es fin prête à commencer ton apprentissage.Luke et Rey sont au sommet d'un pic.LUKEPremière leçon : La patience. La patience est le moteur de toute chose. C'est elle qui nous guide vers la sagesse et les choix justes que nous avons à faire.REYMais de patienter peut nous conduire à l'échec ? Si vous aviez vu que Kylo Ren allait tuer son père, vous auriez pu le sauver !LUKELà n'est pas la question ! Lorsque j'ai foncé tête baissé sur Bespin alors que ma formation n'était pas achevée, j'ai mis la vie de mes amis en dangers, ainsi que la mienne. Un choix moral est parfois nécessaire pour accomplir de grandes choses. De voir au-delà de son simple microcosme et de voir la globalité de l'univers. Peut-être que tu as raison, j'aurais pu, j'aurais dû être présent et le sauver... Mais nous ne serions pas là aujourd'hui.Rey regarde avec admiration Luke qui parle avec éloquence et sagesse.LUKEQu'est-ce que la force pour toi ?REYUn pouvoir que possède les Jedi et les Sith, qui permet de manipuler l'esprit d'autrui, ou de pouvoir manipuler son environnement.LUKE(Soupir)La force va bien au-delà du simple fait de pouvoir faire voler des objets. La force est un tout, qui nous relie à travers l'espace et le temps, qui créé la vie et l'équilibre. C'est une énergie que contient tout chose !... Regarde par-delà l'horizon. Que vois-tu ?REY(Fixe l'horizon)L'océan. L'étendue infinie de l'océan.LUKEMaintenant ferme les yeux. Et que vois-tu ?Rey ferme les yeux et se concentre. Elle plisse les yeux forts, comme dérangé. Des pensées sombres la traverse. Elle se revoit enfant à appeler ses parents... Les chevaliers de Ren de retour.LUKERespire. Laisses-toi aller. Juste, respire.Rey fait le silence, et trouve la paix.LUKEQue vois-tu ?REYLa vie, la lumière... La mort, l'obscurité... L'équilibre.Luke la regarde avec un sourire, puis son sourire s'efface lorsqu'elle change d'expression. Elle perd cette paix et sombre dans ses pensées noires. Elle voit l'académie de Luke en feu. Lui, agenouillé avec R2-D2. Kylo Ren avec ses chevaliers de Ren en sortir. Rey court dans sa direction et les deux personnages se regardent un instant.Dans la réalité, les roches volent et le sol se craque.LUKE(effrayé)Rey !!!!!Rey se réveille en sursaut. Luke la regarde terrorisé.LUKEOn en a fini pour aujourd'hui... Reposes-toi.REY(Essoufflée)Qu'est-ce... Qu'est-ce que c'était ?LUKELa peur... Le côté obscur. Je n'avais vu cette source de pouvoir que chez Ben, il ne m'avait pas effrayé en ce temps... Maintenant oui.Rey reste seule au sommet du pic, épuisé. Une fois calmée, elle se rassoit et referme les yeux. Elle retourne dans le souvenir. Une fois en face de Ben, elle s'arrête et lui aussi. Une connexion forte se créé lorsqu'il se regarde. Ben retire son casque et la fixe du regard. Tout deux surpris et intrigués.Rey ouvre les yeux, puis Ben aussi.CUT TO :Ben inspire un grand coup, surpris, déboussolé de cette connexion. Il se lève, enfile son masque et rejoint Hux dans l'ascenseur pour se diriger vers l'antre de Snoke.Hux et Ben sont surpris du comportement étonnamment calme de Snoke.HUXLa Résistance a réussi à fuir. Mais pas bien loin. Ils sont à court de munitions, d'armes et d'Hommes.SNOKENe cherchez pas d'excuses pour cet échec cuisant de votre part Général... Mais heureusement pour vous, nous avons quelque chose de précieux a leurs yeux.Un groupe de prisonniers entre dans l'antre de Snoke, on y voit Finn et Rose, accompagné du Capitaine Phasma. Snoke les regarde avec un sourire satisfait.SNOKEIls reviendront pour chercher ces âmes misérables qui portent en eux l'odeur de la défaite.Snoke soulève Finn et l'approche de lui avec la Force sans même bouger le doigt.SNOKENous allons leur donner une mort digne de ce nom, en leur arrachant une dernière fois ce qui leur est le plus cher... L'espoir.Finn est étouffé par la force. Puis Snoke le relâche. Deux Stormtroopers viennent le récupérer et le traînent au sol.HUXAlors que faisons-nous ?SNOKE(D'un signe du doigt)Emmenez-les... (les prisonniers quittent la salle) Rejoignez notre base sur Crait et donnez leur nos coordonnées pour qu'ils sachent où nous sommes. Préparez vos Hommes pour l'ultime bataille de la Résistance.HUXOui, Suprême Leader.Hux quitte la salle. Kylo Ren est toujours là. Snoke se lève et marche lentement vers lui.SNOKETu iras aussi sur Crait. Emmène tes chevaliers de Ren avec toi. Je sens une perturbation, comme si un pouvoir étonnant grandissait à chaque instant...KYLO RENLa fille ?SNOKEOui...KYLO RENCe n'est pas possible qu'elle seule renferme un tel pouvoir !SNOKETu ne sais pas de quoi tu parles... Regardes-toi. Je croyais voir en toi un nouveau Vador, mais tu n'es qu'un garçon avec un masque.KYLO RENJe vous ai tout donné ! Je vous montrerai !SNOKESilence !Snoke électrocute longuement Kylo Ren qui gesticule et crie de douleur au sol.SNOKELaisses ta rage te consumer ! Prouves-moi que tu mérites ta place à mes côtés... Sinon je te tuerais moi-même.Deuxième acte :On voitassise sur un siège, dans le silence. Poe Dameron vient la rejoindre pour discuter. Ils philosophent sur comment agir pour être un véritable héros et non pas un simple soldat.Puis ils reçoivent un appel en provenance de la passerelle. Ils y vont et découvrent un signal en provenance de Crait, avec les prisonniers Résistants.Commence ainsi un long débat pour savoir s'il faut y aller ou non. Le ton monte dans le conseil jusqu'à ce que Leia parle.LEIAQui sommes-nous ? Pour quoi nous battons-nous ? Nous n'avons aucun moyen de communication, très peu de soldats... Mais nous avons une raison de nous battre. Si nous restons ici à attendre, le premier ordre vaincra, si nous allons là-bas, nous avons une chance de pouvoir vaincre. L'espoir est la raison pour laquelle nous avons vaincu l'Empire et c'est l'espoir qui nous fera vaincre le premier ordre. Nous allons droit dans un piège, mais nous nous battrons pour tout ceux qui ont laissé leur vie et pour que la galaxie puisse vivre en paix.Tous acceptèrent en chœur de combattre. Tous les soldats, vaisseaux, etc. se préparent pour la bataille.CUT TO :Rey est dans le faucon millenium. Elle feuillette les livres Jedi et cherche à comprendre leur sens. Elle décide finalement de rejoindre la hutte de Luke.Rey toque à sa porte et Luke la laisse entrer. Il a la tête baissée, à observer pensif les flammes. Rey le rejoint et s'assoit en face de lui. Après un temps, elle parle.REYQue s'est-il passé tout à l'heure ?LUKELa force s'est éveillée en toi. Désormais tu es maître de ce qui adviendra de toi.REYComment savoir si je reste sur le bon chemin ?LUKELa patience... Ouvre les yeux et voit ce que tu apportes au-delà de ton microcosme.Rey essaie de comprendre ce que Luke veut dire.LUKEReposes-toi. Demain nous attaquerons la maîtrise du sabre.Rey acquiesce et laisse seul Luke avec lui-même.LUKEBen ? Maitre Yoda ? Je me suis égaré... Que dois-je faire ?Rey marche pour rejoindre le faucon millenium. A ce moment là, le monde autour d'elle se modifie et la pluie commence à tomber. En se retournant, elle voit Kylo Ren tuer quelqu'un, accompagné de ses chevaliers de Ren. Elle sort son sabre et se met en garde. Puis le monde s'effondre sous ses pieds. Elle est devant l'académie de Luke. Elle est avec Ben Solo bien plus jeune, qui s'approche de l'entrée principale. A l'intérieur, on entend des voix (dont celle de Luke) hausser le ton.LUKE… un pouvoir bien trop grand et pourrait tout anéantir. Il l'avait pris avec lui ! Je ne peux pas... Il faut... Que fais-tu là Ben ?Ben, surpris, ne rentre pas et s'en va. En se retournant Rey s'entend à nouveau enfant à crier pour ses parents.Elle se réveille en sursaut. Le lendemain, nous retrouvons Luke et Rey au bord d'une falaise à commencer à pratiquer les arts du sabre laser. Après un discours de Luke sur les arts et la maitrise, Rey commence son entraînement.A ce moment là, nous avons une ellipse temporelle avec tous les partis qui se préparent. Plusieurs images de Rey s’entraîner au sabre laser, courir, travailler la patience à travers Ach'to ; entremêlé avec Kylo Ren qui est sur Crait à s’entraîner avec ses chevaliers de Ren dans le sable blanc ; Poe et la Résistance qui voyagent vers Crait ; Finn qui est mis en détention sur Crait, le visage blessé ; et Snoke, assis sur son trône, le regard déterminé, à sourire.CUT TO :Crait est dans cette version bien plus grande. La base est certes encastrée dans une grotte, mais celle-ci est en excellente état, avec un véritable armement de guerre neuf et digne du Premier ordre à l'instar de Starkiller.Nous nous trouvons donc dans les cellules de Crait avec Finn, Rose et plusieurs autres personnes captives par le Premier Ordre. Le Capitaines Phasma rejoint la cellule de Finn et parle avec lui, puis le persécute. Elle décide de l'emmener pour l'interroger, et le torturer personnellement.Dans la salle « spéciale », Phasma commence à le piquer et le torturer tout en le dénigrant et en pointant du doigt que c'est une anomalie.Hux prépare ses armées en voyant que la flotte résistante vient d'arriver dans l'espace du système. Il fait sur une estrade un discours pour les motiver et termine par :HUXPréparez-vous... Voici venu le temps de la fin de la Résistance !Une alarme retentit dans les hangars et Phasma cesse son interrogatoire. Finn est ramené en cellule, blessé.Pan d'histoire oùfait la rencontre d'un personnage (équivalent de), ancien du Premier Ordre qui en vient à aider Rose à ouvrir la cellule en détournant l'attention des gardes Stormtroopers. Dans ce pan, l'idée de « la plus petite des choses, ou le moindre événement, infime soit-il dans son microcosme, peut changer le destin de la galaxie ».Ainsi, les prisonniers sont libérés et décident de mettre en place un plan pour attaquer le Premier Ordre par derrière. Avec l'aide de DJ, ils vont tenter de faire exploser la base de l'intérieur.CUT TO :Nous retrouvons Luke et Rey sur Ach'to. Ils dégustent un plat avec Chewbacca et R2-D2. Une certaine joie de vivre se fait sentir. Luke sourit.Mais Rey ressent une perturbation, et Luke aussi.REYQue se passe-t-il ?LUKEL'heure est venue... Le temple t'appelle.Luke et Rey se dirigent au cœur de l'île pour trouver les vestiges d'un temple Jedi. En son centre, Luke donne à Rey un petit objet, qui est un Holocron. Elle le place sur l'autel et patiente.Le sol change et une porte s'ouvre. Rey regarde son maître, intriguée.LUKEToi seule peut vaincre tes démons pour trouver la paix.Rey avance en première vers l'intérieur du temple, suivi de Luke. Un lac d'eau noir s'y trouve, et tout autour de la roche. Un silence submerge le lieu, seul un brouillard s'y répand, transportant avec lui des murmures incompréhensibles.Rey s'approche du lac, s'agenouille et regarde son reflet au travers. Puis une main surgit de l’intérieur et l'attire dans l'eau.REYNon ! A l'aide !Démarre ainsi une longue scène d'introspection sur Rey. Elle se revoit sur Jakku, en tant que pilleuse d'épaves, à garder espoir qu'un jour ses parents reviendront, le regard rivé vers les étoiles...SNOKE (V.O)Tu t'es fait battre par... une pilleuse d'épave !On la voit combattre Kylo Ren sur Starkiller, la mort de Han Solo et le regard des autres sur elle.VOIXTu recherches la figures d'un père...HAN SOLOIl y aurait justement une place pour travailler sur le faucon millenium...MAZ KANATATu connais déjà la réponse au fond de toi...Les images défilent et Rey ouvre soudainement les yeux. On remonte dans le temps et on la voit être abandonnée sur Jakku... Un homme encapuchonné, de dos, se dirige vers le vaisseau. Rey adulte cours vers lui, mais ne parvient pas à le rattraper.Elle se retrouve sur la planète Orsian, la planète de l'académie de Luke. Encore avec Ben solo jeune, ils se dirigent vers l'entrée. Elle se met légèrement devant lui et voit à l'intérieur Luke avec Han Solo, et Rey enfant au centre, endormie.HAN SOLOC'est la dernière chose que je ferais pour la Rébellion... Mais sache que je n'approuve pas !LUKETu as vu de quoi elle est capable et ce n'est qu'une enfant ! Elle détient un pouvoir bien trop grand et pourrait tout anéantir. Il l'avait pris avec lui ! Je ne peux pas l'entraîner. Pour préserver l'équilibre dans la Force, elle doit disparaître, ne rien savoir. Il faut... Que fais-tu là Ben ?A la fin de la discussion, Rey perd l'équilibre tout en reculant. En se retournant, elle est de retour sur Jakku et voit l'homme monter à bord d'un vaisseau et quitter la planète. Lors du dernier regard... On voit le visage de Han Solo.La pluie commence à tomber alors que Rey est à genoux. Le sabre laser de Kylo Ren la transperce et elle « meurt ».Tel un choc, elle se réveille dans l'eau. Elle sort du lac, le regard déterminé, le sabre à la main.REYVous saviez ? Depuis le début !?Luke la regarde sans répondre.REYVous m'avez abandonné sur cette planète !? Est-ce la vérité !? Dites-moi !!!LUKE(baissant la tête)Oui. Mais c'était pour te protéger.REYPour me protéger ?LUKESnoke t'avait enlevé. Il aurait fait de toi une arme qui aurait brisé l'équilibre dans la Force à jamais !REYVous pensiez à vous...LUKEUn choix moral... Agir non pas pour son microcosme mais pour la galaxie toute entière.Rey émet un cri de rage et fonce sur Luke. Elle allume son sabre et un duel s'engage entre eux. Luke la laisse faire sans riposter, juste en défendant.LUKETu ne peux pas comprendre !REYJe comprends parfaitement ! Vous m'avez considéré comme un objet... Que ma vie n'avait d'intérêt que pour un « équilibre ».Rey parvient finalement à mettre Luke à terre. Elle tend son sabre vers lui, le regard déterminé et plein de haine.LUKETa vie a plus de valeur que tout autre chose.REYAlors pourquoi m'avoir abandonné ?LUKELa patience... Ferme les yeux et voit.Rey se calme progressivement et ferme les yeux. Le silence se fait autour d'elle. Une vision de l'anéantissement de la résistance lui vient en tête, ce qui la déstabilise. Et à la fin la planèteLUKEIls auront besoin de toi.REYJe sais ce qu'il me reste à faire.LUKEQue comptes-tu faire ?REYFinaliser mon apprentissage tel que vous me l'avez dit.Le visage de Luke se transforme, l'inquiétude transparaît.LUKENon ! Ne te laisse pas influencer. Ne retournes pas auprès de Snoke.REYSi je dois être la balance, l'équilibre... Il le faut.LUKEÇa ne se passera pas comme tu le crois Rey !Rey ferme son sabre laser et quitte le temple Jedi.Avec le faucon millenium, ils quittent la planète Ach'to. Luke les regarde partir avec regrets.CUT TO :De retour sur Crait, tous se mettent en place. Tandis qu'une partie de la flotte Résistante descend sur Crait, armée de nouveaux véhicules terrestres, des X-Wing, Y-Wing, … Le Premier Ordre sort avec ses AT-TT et tous types de véhicules.S'engage un combat sans mercis entre la Résistance et Le Premier Ordre.On suit aussi les prisonniers résistants se battre de l'intérieur pour trouver une faille dans la base. On voit Finn et DJ qui sont mis en avant dans se pan.CUT TO :Rey demande à Chewbacca d'être déposée sur Orsian.REYVa sur Crait... Ils auront besoin de toi Chewie. Et... Tu sais ce qu'il faudra leur dire ensuite.Elle descend, Chewbacca grogne, puis repart pour Crait.Rey se dirige vers le sommet, en direction du temple de l'académie. Où elle se met en tailleur, et patiente.CUT TO :A ce moment-là, Kylo Ren ressent la présence de Rey, laquelle se révèle. Kylo quitte la salle de contrôle.HUXQue faites-vous Ren ?Kylo Ren ne répond pas et s'en va.HUXRen !!!?Kylo Ren va au hangar, monte dans son silencer et quitte le système avec ses chevaliers de Ren en direction d'Orsian.Plusieurs scènes où l'on voit la bataille continuer de faire rage sur la planète Crait. Les Résistants commencent à perdre du terrain. Et chaque renfort envoyé par Leia sonne la fin de la Résistance.CUT TO :Sur Orsian, Kylo Ren et ses chevaliers arrivent et rejoignent Rey au sommet.La planète a une lumière très bleuté. Et le temple de l'académie est à côté d'une falaise, avec pas loin en dessous une plage avec une mer peu profonde et bleu foncée.Kylo Ren fait signe à ses chevaliers de l'encercler sans l'attaquer. Rey se lève et ouvre son sabre laser, dans une position très « art martiaux japonais ».Un silence profond submerge la scène. Long moment où les deux personnages se regardent. Kylo ouvre son sabre.KYLOTu sais pourquoi ce temple est ainsi. Ton destin et le miens sont intimement liés.REYTu es simplement devenu ce que tu es, par peur...De rage, Kylo Ren fonce sur Rey, et elle, esquive le moindre de ses coups sans grandes difficultés. Puis elle engage le combat avec lui.Voir qu'elle a le dessus rend Kylo Ren fou de rage et accentue la force qu'il met dans ses coups, sans pour autant la toucher. Lorsqu'elle parvient à le mettre à terre, ses chevaliers de Ren prennent part au combat et Kylo bat en retraite.CUT TO :Alors que la résistance poursuit son combat hors de la base, les prisonniers arrivent finalement à trouver une faille ; l'alimentation centrale, et la font exploser. La base se met à imploser progressivement et les prisonniers fuient.Avant de parvenir à quitter la base, le Capitaine Phasma s'interpose sur leur chemin.FINNPartez... Je m'en occupe !Un duel un contre un s'engage entre Phasma et Finn. Pendant ce temps, DJ et Rose se battent avec les prisonniers dans le hangar en feu. Ils cherchent un vaisseau pour évacuer.A l'extérieur, Poe voit la base imploser progressivement.POEC'est le moment !La résistance lance un assaut final contre les armes en perditions du Premier Ordre et arrivent à gagner du terrain.Le faucon millenium arrive et détruit tous les chasseurs TIE sur son passage pour se frayer un chemin à l'intérieur de la base.Sur la passerelle principale, une crise de panique prend tous les officiers.HUXRestez à vos postes !! Battez-vous ! C'est l'heure de mettre un termes à la Résistance !!!La passerelle prend feu et d'une explosion, tous l'équipage meurt.CUT TO :Rey se fait éjecter sur la plage. Elle n'attend pas pour se relever et court vers l'un des chevaliers de Ren. D'une esquive, elle lui plante le sabre laser dans le dos.Rey se montre impressionnante et arrive à faire face aux chevaliers de Ren. Un à un, elle les défait. Kylo Ren reprend le combat avec rage.Le combat s'engage dans l'eau et tel le yin et le yang qui se tournent autour, le bien et le mal, la lumière et les ténèbres, les vagues autour d'eux dansent à chacun de leur pas et coup.CUT TO :Finn et Phasma poursuivent leur combat. Heureusement le faucon millenium arrive et y met un termes.Phasma regarde Finn du bout de la passerelle. Chacun ne détourne pas les yeux.Puis tous les prisonniers montent à bord du faucon et sortent du hangar. Ils suivent ensuite la flotte de la résistance pour rejoindre le croiseur.La base de Crait explose définitivement.CUT TO :Depuis Orsian, Rey et Kylo sentent la victoire de la Résistance. Rey éteint son sabre laser et sourit. Kylo Ren n'arrive pas à admettre que Rey abandonne et la défaite du premier ordre, et d'une projection de rage, il assomme Rey.Il l’emmène à bord du silencer et s'en va en direction du croiseur de Snoke.Troisième acte :On voit la Résistance se remettre de la bataille, et savourer cette victoire. Dans la salle de commande, tous sont heureux. Mais cette joie s'estompe lorsque Poe, Finn, Chewbacca, BB-8, R2-D2, Rose et DJ rentre.POELe combat n'est pas fini... Chewbacca à quelque chose à dire.Chewbacca avance et grogne.LEIADe quoi ?FINNOui ! Snoke se dirige vers Luke. Il va anéantir la planète et le tuer. Nous devons aller l'aider !LEIANous n'y arriverons jamais...Poe s'avance vers elle et prend le leadership.POEN'était-ce pas vous qui disiez que nous avons une raison de nous battre ? Que nous nous battrons pour tout ceux qui ont laissé leur vie et pour que la galaxie puisse vivre en paix ? Pour l'espoir !Le visage triste de Leia se rouvre. Elle se lève et reprend de la prestance.LEIAVous avez raison ! Nous allons nous battre jusqu'au bout... Même si nous devons le faire seul.FINNJe crois qu'on pourrait être aidé.DJ sort de sa poche un système de communication pour réparer celui du croiseur. Leia fait un large sourire.LEIA(à DJ)Et qui êtes-vous ?DJVotre rédempteur Madame.CUT TO :Le silencer arrive en approche du croiseur de Snoke. Kylo Ren inspire fort. Il semble nerveux.Kylo Ren et Rey (menottée) marche à travers le croiseur. Tous les stormtroopers les observent avec attention.La musique monte avec intensité jusqu'à ce que les portes de l'antre s'ouvre et la musique s'estompe avec un thème plus grave.Kylo Ren et Rey se placent devant le trône. Kylo se met à genou. Le rideau à droite s'ouvre et laisse transparaître l'arrivée du croiseur au-dessus d'Ach-to.CUT TO :Luke sort de sa hutte et voit dans le ciel le gigantesque croiseur assombrir la planète. Il reste droit et fier, regardant le vaisseau avec défi, les poings serrés.CUT TO :Snoke observe depuis son trône la planète et rit.SNOKELe temps est venu pour Luke Skywalker de mourir. Tu as accomplis ta mission à merveille mon apprenti.Un long jeu de regard s'installe entre Snoke et Rey, avant qu'il ne rit.SNOKEEt te voilà de nouveau face à moi, en cet instant. Te souviens-tu ?REY(en s'avançant vers lui d'un pas déterminé)Qui êtes-vous ?Snoke la met à terre, avant de la traîner jusqu'à lui. Il la place à tout juste un mètre de lui.SNOKEQui je suis ? Alors tu ne te souviens vraiment pas...Il la repousse légèrement et se lève, en tournant lentement autour d'elle.SNOKEQuand je t'ai trouvé, j'ai décelé un pouvoir brute ! Une puissance indomptée que tout maître rêve de voir ! Et au-delà... Quelque chose de tout à fait exceptionnelle.Kylo Ren relève le visage. On peut voir de la jalousie et de la haine dans son regard.SNOKETu n'étais qu'une enfant, et pourtant une force incommensurable t'as fait accomplir un miracle. Je voulais faire de toi l'être le plus puissant de l'univers... Mais j'ai échoué.REYNon, guidez-moi ! Montrez-moi le vrai pouvoir.Snoke se rassied sur son trône en riant. Il met Rey à genou devant lui.SNOKESoit...Snoke électrocute Rey avec rage et conviction, puis la soulève dans les airs. Tandis que Rey crie de douleur, Kylo Ren observe la scène de plus en plus énervé et hors de lui. Puis Snoke cesse ses attaque. Il laisse tomber le corps inerte de Rey, et lui enlève les menottes.SNOKE(A Kylo Ren)Qu'attends-tu mon apprenti, fils de Vador, maître des chevaliers de Ren ? Il est temps d'accomplir ton destin !Kylo Ren se lève, ouvre son sabre laser, regarde Rey, au sol, non loin de Snoke. D'un cri de rage, il fonce le sabre levé en direction de Rey. Au dernier moment il se détourne et frappe de haut en bas en direction de Snoke.Mais Rey ouvre son sabre in extremis et protège Snoke de Kylo. Snoke regarde la scène avec un large sourire.Un long combat prend place entre Ben et Rey, sous le regard attentif de Snoke. Après un temps, Rey met à terre Ben, le sabre tendu vers son visage.SNOKETues-le.Rey regarde droit dans les yeux Ben qui exprime de la peur. Tandis que Rey exprime de la rage. Elle décide finalement de fermer les yeux et se concentrer.Suite à ce long moment d'hésitation, Snoke perd patience.SNOKETues-le !Il ne prend pas le temps de finir son cri, que son attention se détourne à l'extérieur de son croiseur, suivi de Rey et Ben.De nombreux croiseurs de la Résistance apparaissent et tirent sur le croiseur. La vitre de l'antre de Snoke explose, aspirant la garde de Snoke dans l'espace. Lorsque les vitres métalliques se ferment, Rey a disparu. Snoke est furieux.POE(Depuis son X-Wing)Je crois qu'on arrive pile dans les temps.Chewbacca répond en grognant. Des milliers de chasseurs TIE engagent le combat dans l'espace.Snoke se lève et se dirige vers la vitre pour voir son croiseur se faire attaquer de toute part, ainsi qu'une capsule quitter le bord.Kylo Ren se relève lentement, des larmes de rages aux yeux. En regardant Snoke, il ne souhaite que le tuer.SNOKETu es tellement décevant... Va-t-en.Kylo Ren accepte sa défaite et quitte l'antre de Snoke.Après une tentative vaine du Premier Ordre face à la nouvelle armée de la Résistance, le croiseur bat en retraite en entrant en hyperespace.A bord du croiseur de Leia, tous sautent de joie face à cette victoire.Une navette descend sur l'île d'Ach'to et tout l'équipage rejoint Luke. Leia voit Luke. Ils se dirigent l'un vers l'autre et se prennent dans les bras. Long moment d'émotions entre le frère et la sœur.Après que Finn, Poe etc. serrent la main à Luke, Finn cherche du regard Rey.FINNOù est Rey ?Luke change d'expression et devient plus sérieux. Il lève la tête vers le ciel, et tous le suivent du regard. Une capsule atterrit non loin d'eux.Un silence profond submerge la scène. La porte de la capsule s'ouvre en laissant de la fumée s'en échapper. Le thème de Rey s'assombrit et se mélange à celui de Vador.Luke s'avance devant les autres vers la capsule, la main sur le sabre. Rey en sort progressivement. Elle semble déboussolée. Son regard mélange colère, tristesse et incompréhension.Finn ne la reconnaît pas.FINNRey ?Un duel de regard s'engage entre Rey et Luke, avant que les deux n'actionnent leur saber laser. Chacun cours dans la direction de l'autre. Mais au moment d'engager le combat, Finn plonge et saisit Rey par la hanche. Les deux tombent dans l'herbe.Finn se saisit du sabre laser d'Anakin et se met en position. Pas une parole, les deux personnages se regardent simplement. Finn ne comprend pas. Rey attrape le sabre de Luke et un bref combat se met en place entre Rey et Finn, mais il se retrouve à terre, sans défense rapidement.Rey récupère son sabre et lance celui de Luke à terre. Finn ne la quitte pas des yeux, ses yeux brillants.Ce regard déstabilise Rey, qui se prend la tête et quitte le groupe.FINNRey ?LUKE(en lui prenant l'épaule)Laisse-là...Rey se retrouve de l'autre côté de l'île et sort le X-Wing de Luke de la mer. Elle monte à bord et quitte Ach'to.Pendant ce temps-là, la nouvelle Résistance se réunit sur les croiseurs et se précipitent vers les étoiles pour poursuivre leur combat.CUT TO :On voit Rey dans l'espace, perdue. Au même moment, nous voyons Ben, dans son « antre » sur le croiseur. Il regarde son masque et celui de Vador. Il se lève et fracasse son masque contre le mur avec rage. Une fois celui-ci brisé, il le laisse tomber en morceau au sol et tombe à genou.Plans alternés entre Rey et Ben. Une perturbation dans la force se fait sentir et les deux personnages lèvent la tête en même temps, face caméra.