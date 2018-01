Bilan Année 2017 et attente 2018

BILAN JEUX FAIT EN 2017

TOP CINEMA

TOP SERIE

LECTURE MANGA/CMICS

ATTENTE 2018

Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite une bonne année.2017 a encore été riche en événements. Des grosses annonces mais aussi énormément de sortie et de jeux qui ont marqué le paysage vidéo ludique. Je n’ai pas pu faire autant de jeux que je l’aurais voulu, donc forcement certain titre qui m’intéresse ne sont pas dans le top mais ça sera peut-être pour l’année prochaine (enfin on verra parce que le nombre de titre prévue est juste hallucinant).Je reviens comme chaque année sur les titres joué, les série/film/anime que j’ai vus et bien sûr les lectures.Sans oublier mes attentes pour 2018.Déception de l’année :FFXV :Je ne vais pas m’étendre dessus mais ça a clairement été une de mes plus grosses déceptions de l’année. J’en ai déjà parlé avec pas mal de membres sur un article précédent ainsi que dans un podcasts (l’instant jeu disponible sur le site).J’espère juste que Square-Enix apprendront de leur erreurs (bien qu’ils s’acharnent à crée du contenu supplémentaire).Et du coup j’ai espoir de voir un futur FFXVI différent.Les mouais :Titres qui m’ont un peu déçu, il y en a certain que j’ai mis en pause en essayant de m’y remettre plus tard et de voir si avec du recul je pourrais leur donner une seconde chance.Metroid Samus Return :Avisd mitigé pour ce Metroid Samus Return.Si je m’étais enthousiasmé lors de son annonce j’ai été un peu frustré par le gameplay trop défensif du titre et du coup relativement frustrant lors des allées et venues dans les différentes zones.Bon j’ai mis le jeu en stand by histoire de le reprendre plus tard, j’ai fini juste avant le Metroid AM2R et du coup je pense que j’ai dû comparer un peu trop les jeux.Gravity Rush 2 :Ayant adoré le premier épisode j’attendais ce second opus avec impatience. J’ai pris mon temps pour le prendre étant donné qu’on a eu une année chargé en sortie.Et hélas bien que le titre m’attirait vraiment j’ai vraiment eu du mal à rentrer dans le jeu. Trop de redite par rapport au premier. Les quêtes vraiment redondante et sans intérêt ont fini par me lassé. J’ai lâché le jeu depuis. Je vais me forcer à le finir en espérant y trouver quelque chose d’intéressant mais sans conviction.Dommage j’avais vraiment adoré le premier épisode.Kirby et le pinceau arc-en-ciel :Titre que j’ai réalisé en multi-joueurs avec ma copine et des potes.Le jeu reprend le même principe que l’opus DS. A savoir un Kirby uniquement contrôlable avec les arcs en ciel que l’on trace avec le stylet. Le jeu est tout aussi frustrant, certaines phases de jeu son pénibles à réaliser.Heureusement tout n’est pas comme ça mais nous avons clairement préféré le Kirby Adventure sortie sur Wii.Les coups de cœur de l’année :Des jeux qui m’ont vraiment marqué durant cette année.Horizon Zero Dawn :Sortie en même temps que Zelda, Horizon n’a pas démérité en nous proposant un univers atypique.J’ai joué aux deux titres en parallèle et j’ai vraiment adoré le jeu.Le côté farming/traque des méchas en début de jeu été vraiment kiffant. Le jeu est vraiment superbe, les tribus et leurs zones de vie cohérente. Le jeu aurait mérité une meilleure narration et un peu plus contenu côté armes et armures. Mais bon le jeu a à priori bien fonctionné et une suite avec ces quelques améliorations en ferait un must-have. Une excellente surprise et une licence qui a un énorme potentiel à l’avenir.Dragon Quest VII :Le jeu été sortie fin 2016 mais vu la durée de vie du jeu je ne l’ai fini que cette année.Un RPG old-school comme on les aime. Le jeu prend vraiment son envole au bout de 30 heure de jeu mais une fois passer cette étape, l’histoire, l’univers, l’ambiance Dragon Quest m’ont vraiment fait passer un excellent moment.Après ça reste un peu particulier comme expérience, surtout aujourd’hui mais je ne peux qu’applaudir le fait que le jeu soit sortie chez nous et localisé en plus.Dishonored la Mort de L’outsider :Dishonored 2 a été un de mes GOTY 2016 et à juste titre. J’avais peur que les mauvaises ventes ne nous permettent pas d’avoir une suite à cet excellent jeu. Surtout que justement la protagoniste de la mort de l’outsider m’avait mis la puce à l’oreille durant Dishonored 2.On retrouve donc Billie Lurk quelques temps après Dishonored 2 et cette fois ci l’outsider nous octroie trois et unique pouvoir qui vont nous servir durant l’histoire.Cet épisode boucle l’arc narratif des Kaldwin et de l’Outsider. Une saga que je conseille vivement à tous les amoureux d’infiltration et d’univers stam-punk. Les trois épisodes sont trouvables à petit prix alors foncé. Arkane à un véritable don pour les level design et les jeux en vue à la première personne. Il mérite clairement d’être reconnu pour leur immense travail. Et juste je n’en ai pas fini avec Arkane mais la suite se trouve un peu plus bas.Pokémon Ultra Lune :Alors oui ce n’est clairement pas le titre le plus original en cette fin d’année. D’autant plus qu’il s’agit plus d’une version 1.5 de pokémon soleil et lune agrémenté de petit plus et de quelques nouveaux pokémon.Mais finalement je passe un excellent moment sur le titre. Bien que j’aie fait Pokémon soleil l’an passé, je prends vraiment plaisir à parcourir de nouveau les îles d’Alola. Le jeu étant vraiment maitrisé au niveau de la progression et ne rend rien de frustrant y est sûrement pour quelque chose.Bon par contre maintenant j’ai hâte de voir le vrai nouvel épisode prévue sur Switch.Jeux plus anciens :Avant de passer à mes GOTY 2017 je reviens sur quelques jeux que j’ai refait ou que j’ai repris pour faire les DLC.Fallout 4 ExtensionJe n’ai eu le temps de n’en faire qu’un seul, à savoir Nuka World. Une extension plutôt sympathique qui varie un peu les décors du wasteland. J’adore toujours autant me balader, fouiller et accumuler toute sorte d’objet ou d’arme dans Fallout 4. Une extension fort sympathique. Il ne me reste plus qu’à faire celle avec les robots et surtout la grosse extension Far Harbor.Bayonetta :Aussi ironique que cela puisse paraitre j’ai eu envie de me refaire Bayonetta à peine une semaine avant les VGA et l’annonce de Bayonetta 3. Comme quoi le hasard fait bien les choses.Que dire de plus qui n’a pas été dit. J’adore toujours autant ce titre et je vais sûrement refaire le second assez rapidement.Vivement des images du 3 !GOTY :On passe maintenant à deux titres qui m’ont vraiment marqué cette année.Zelda Breath of the Wild :Sans grande surprise, puisque le jeu se retrouve en tête de liste des GOTY 2017. Mais ce jeu m’a vraiment scotché et j’avais quelques appréhensions avant de l’avoir c’est dire. Mais une fois lancé dans l’aventure et dans cet open-world mes craintes s’étaient totalement envolées. Nintendo a réussi un véritable tour de force avec ce titre qui nous a tous montré qu’on peut encore proposer des choses innovantes. Ce titre va clairement faire bouger les open world à venir (au même titre qu’un certain The Witcher 3 que j’affectionne énormément).Un jeu vraiment incroyable, bourré de pleins de petite chose qui nous transporte du début à la fin. L’histoire n’est pas en reste en plus de ça et nous propose de belle séquence riche en émotion. Nintendo a mis la barre très haut avec ce titre (qui je peux le comprendre ne peux pas plaire à tout le monde).Maintenant à voir ce qu’ils proposeront comme suite à ce Zelda.Prey :Si Zelda est en quelque sorte un coup de cœur mais aussi un choix objectif tant le jeu est bourré de qualité et qu’il y aura sûrement un avant et un après, Prey est clairement un choix subjectif pour un titre qui hélas n’aura pas su faire lever les foules.Prey, un jeu que je ne m’attendais absolument pas à prendre cette année et encore moins aussi rapidement après sa sortie. La faute à une communication vraiment étrange et pas spécialement vendeuse de la part de Bethesda. Je n’y voyais qu’un simple shooter. Finalement on a clairement tout l’héritage des System shock, Bioshock ou Half-Life dans ce titre. Et nul doute que si le jeu avait été vendu comme ça le il aurait fait bien plus parlé de lui.Ce jeu a été un énorme coup de cœur quand je l’ai pris en main (durant la démo d’ailleurs qui été à mon sens un très mauvaise pub à cause de la lourdeur du gameplay qui a disparu dans le jeu final).Le jeu est un exemple de level design et de possibilité de gameplay. Selon vos choix (déterminant dans l’issue du jeu) vous aurez la possibilité de maitrisé des technologies extraterrestre ou alors de vous spécialisez dans les technologies humaines. Le jeu offre une aventure relativement longue avec beaucoup d’aller et retour dans la station Talos 1. Un réel plaisir à parcourir.Si le jeu abandonne assez vite son côté horrifique des premières heures de jeu c’est pour nous offrir un scénario passionnant à suivre, des quêtes secondaires qui impacterons les événements du jeu et un gameplay aux petits oignons comme Arkane en a le secret.Oui et je tiens encore à féliciter Arkane qui nous aura offert en à peine un an, Dishonored 2, Prey et la mort de l’outsider. Le titre est trouvable à pas cher et si vous êtes fan de FPS du genre Bioshock ou encore Half-Life prenez ce jeu.J’espère vraiment qu’Arkane pourra nous offrir des titres de la même qualité dans les années à venir.A oui et mention spécial pour l’introduction du titre qui est juste génialissime.Titres en cours ou en pause:Nier Automata :Avec toute les grosses sorties des mois de Février, Mars et Avril j’ai reporté plusieurs de mes achats et des titres que je n’ai pas encore fini.Nier Automata en fait partie. Je l’ai pour l’instant mis en pause car je n’ai pas réussi à rentrer dans l’univers du jeu et ses phases d’exploration pas si intense que ça. Pourtant les phases linéaires comme le prélude m’ont clairement scotché, sans parler de la DA, des musiques et du gameplay. En fait je ne m’attendais pas à un jeu aussi narratif et du coup ça m’a un peu frustré sur le coup, je m’y remettrai plus tard.Et titre prévue mais non fait :Et forcement il manque pas mal de titre que je n’ai pas encore commencé ou tout simplement pas encore acheté, mais bon il faut dire qu’avec des jeux qui demandent plusieurs dizaines d’heures pour être bouclé difficile de jouer à tout.Petite liste de titre à faire (et ça ne va pas être simple vu l’avalanche de jeu qui sorte en 2018…) :Ni-Oh ; Persona 5 ; Mass Effect ; AC Origins ; DQ Heroes 2 ; Yooka-Laylee ; Xenoblade Chronicle 2 ; Mario Odyssey ; Mario et les Lapins Crétins...Rétro :J’ai assez peu joué à des titres retro cette année. Et je ne sais même pas si on peut considérer celui-ci comme un titre rétro mais bon.Metroid AM2R :J’ai décidé de m’y mettre cet été avant de faire le remake officiel et j’ai franchement adoré ce fan-remake. Le jeu est vraiment plaisant à faire, et j’ai donc pu découvrir ce titre incontournable des Metroidvania. Et sûrement la cause de ma non appréciation du Samus Return.Une bonne année ciné, bien que je suis de moins en moins hypé par les films de SH. Surtout après la déception Justice League et la côté trop calibré des productions Disney/Marvel. Mais hormis ça j’ai il y a eu de belle surprises.Déception :Justice League :Je ne vais pas revenir sur le sujet déjà abordé moult fois. J’en attendais beaucoup, j’ai pour ma part adoré Man of Steel et Batman V Superman et pour moi on n’a pas eu la suite de ces films. Je n’attends plus rien du DCU, surtout que Warner à l’air de pédaler dans la semoule en opérant des revirements à 180° en cours de production.Valérian :J’ai lu quelques BD étant plus jeune (mes parents en sont fan). Mais le film ne prend pas. Visuellement il est sympa, mais le casting, le scénario fourre-tout, la présence de Guest inutile rend le film vraiment plat et assez peu digeste. Dommage il y avait vraiment du potentiel.Les gardiens de la galaxie 2 :On va me demander pourquoi j’ai été le voir, mais j’ai eu l’opportunité de le faire donc j’ai tenté. Bon je ne suis pas fan du 1er même si je le trouve sympa sans plus (j’ai du mal à trouver la hype autour du film mais bon). Et bien finalement la sauce n’a pas pris avec le 2e épisode. La bande son est vraiment forcé comparé au premier ou c’était un peu plus fluide. Baby Groot totalement insupportable, et finalement même si j’étais content de retrouvé Kurt Russel et bien comme son apparition est expédié dans la première demi-heure du film on se doute trop rapidement de ses intentions. On ne m’y reprendra pas à trois fois du coup, j’ai eu ma dose.Top de l’année :La planète des singes :Une trilogie qui s’achève bien. Même si la temporalité n’est pas la même que pour la saga d’origine, découvrir comment le cataclysme qui a créé la planète des singes été vraiment intéressant. Une saga qui n’aura pas démérité, même si on a envie d’en voir plus.Ça :Nouvelle adaptation du cultisme roman de Stephen King, et surfant aussi sur la hype de Stranger Things. Le film m’a vraiment plus. Le côté rétro année 80, la bande de copain, ce qui les unis et la créature « ça » m’ont fait passer un super moment. On verra comment ils géreront la suite.John Wick 2:Plaisir coupable. John Wick c’est du film d’action nerveux et puissant sans prise de tête. Le premier m’avait vraiment surpris et la suite est à la hauteur du 1er épisode. Aussi jouissif.L’univers étendu qui semble se profilé à l’horizon risque d’être intéressant à suivre et vivement le 3e épisode.Seven Sister :Belle petite surprise pour ce film qui été destiné à du VOD il me semble. Le film ne révolutionne en rien le genre, mais la prestation de Noomi Rapace. L’univers dystopique, le propos et le thriller bien amené en font un excellent film de SF comme j’aime en voir.Logan :Le film de SH qui me fait croire qu’on peut encore attendre quelque chose des films de SH. Logan c’est clairement un des gros coups de cœur de l’année. Hugh Jackman et Patrick Stewart nous offre une magnifique prestation et également un bel au revoir à des rôles qu’ils ont tenues pendant plusieurs années. Dafne Keen est saisissante en X-23.Petit bémol quand même l’antagoniste. Sans rien spoilé un autre personnage aurait été intéressant dans le même rôle pour boucler la boucle.Blade Runner :Bon là on rentre dans les meilleurs films de l’année 2018 pour ma part.J’avais quelques appréhensions pour cette suite. N’étant pas fan de Ryan Gosling à la base et surtout passé après le cutlissime Blade Runner ce n’étais pas chose facile. Mais Denis Villeneuve nous livre à la fois une suite digne de ce nom, sans pour autant en faire un banal copié coller. Film contemplatif qui nous emmène dans ce futur ou humain et répliquant cohabite.Le film à une puissance visuel impressionnante et livré avec une bande son monumentale (comme quoi je ne cesse de le dire mais les BO sont vraiment importantes dans les films).Le scénario, les personnages, l’univers, l’histoire bref tout m’a scotché durant ce film de 2h44.Un chef d’œuvre que je conseille à tous les fans de SFDunkerque :Clairement le film de l’année pour moi. J’ai même été le voir deux fois au cinéma.Le parti pris de Christopher Nolan de nous filmé le sauvetage comme un personnage à part entière été franchement couillu. On ne connait quasiment rien des personnages mais pendant les 1h50 on va les suivre avec une tension qui ne se relâche à aucun moment.La photographie et la mise en scène sont juste monstrueuses. Et Hans Zimmer nous livre la bande son de l’année.Je sais que le film peut diviser et qu’évidemment tout le monde ne peut pas aimer. Mais pour ma part j’aime ce genre de film et je suis ravi de voir ce genre de film au cinéma.J’ai été voir pas mal d’autre film également mais bon j’ai fait un choix et surtout ce ne sont pas forcément des films marquant ou sur lequel je n’avais pas envie de revenir (film de SH : Wonder Woman, Spider-man, Thor. Ou encore Alien et Pirates des caraïbes 5).La pour le coup j’y ai trouvé mon beurre, des coups de cœur comme j’en ai rarement eu, quelques séries ou je reste un peu plus mitigé mais sur lequel j’ai passé un bon momentWalking Dead S6 et 7 :La série s’essouffle beaucoup. Bien que le début de la saison 7 rattrape un peu le comics en termes de violence et de nihilisme. Les intrigues secondaires sont vraiment lentes à évoluer et assez peu intéressante. Et vu les échos de la première partie de la s8 ça ne donne pas spécialement envie de suivre la suite.Série Marvel netflix :Gros retard à rattraper côté super héros chez Netflix. Après avoir adoré les deux premières saisons de Daredevil je me suis lancé dans le reste pour pouvoir découvrir les Defenders qui sortait quelques mois plus tard.Jessica Jones :Je n’attendais rien de cette série qui a mis deux épisodes à me convaincre. Une fois l’antagoniste principal introduit dans le scénario, la série prend son envol et nous livre une sorte de Thriller avec des super héros. J’ai finalement bien aimé et commencé à apprécier le personnage de Jessica. A voir pour la saison 2 car pour le coup je ne sais pas si la sauce prendra deux fois.Luke Cage :Personnage introduit dans Jessica Jones et qui aurait pu suffire au personnage finalement, nous avons le droit à une série intégralement dédié à Luke Cage.La série est très pataude, longue à se mettre en place. Longue à se décidé comme le personnage principal.Elle se laisse néanmoins suivre. Quelques rebondissements sympas viennent remuer un peu la mollesse de la série vers la fin. Sympa sans plus. S’il y a une Saison 2 de prévue il faut que Luke fasse équipe avec un autre personnage pour lui donner un peu plus de peps.Iron Fist :J’attendais énormément cette série. Ayant lu quelques comics sur le personnage (le Run de Brubaker pour les connaisseurs) avant de découvrir son adaptation, j’étais vraiment hypé.Bémol la série mets vraiment beaucoup trop de temps à se mettre en place et l’entêtement de Danny à juste dire que c’est bel et bien lui durant la première partie de la série est assez fatiguant.Heureusement la série est servie par de super second rôle, notamment la famille Meachum presque plus intéressante que le personnage principal.Bon heureusement les combats sont sympa (mais manque un peu d’impact).Une série sympa à regarder mais sans plus au final comme Luke Cage. Finalement si ces deux personnages avaient leurs séries tandems il se pourrait qu’on ait quelque chose de vraiment excellent.Defenders :Grosse attente pour cette série regroupant les 4 héros de l’écurie Netflix.La série n’a pas trop de temps mort grâce à ses 8 épisodes.On retrouve la plupart des qualités et des défauts cité précédemment pour les différents personnages. Seul Daredevil brille vraiment et il faut attendre la fin pour profiter d’une faible alchimie entre les personnages.Espérons qu’une saison 2 voit le jour et qu’elle soit plus pêchue ^^.Bon après globalement j’ai bien apprécié toutes les séries Marvel Netflix. On ne tombe pas dans du love interst à la Arrow et les enjeux et répercussions sont bien plus impactant.Punisher :Clairement la série Marvel Netflix de l’année. Le Punisher avait d’ailleurs été extrêmement bien intégré à l’univers dans la saison 2 de Daredevil.Cette série n’est pas juste un exutoire de tripe et de sang. Elle prend le temps de revenir sur le traumatisme d’après-guerre, la possession d’arme et de mettre en place ses personnages et son intrigue.Evidemment ça se fini en bain de sang à la fin, mais ont à bien une série Punisher en face de nous.Jon Bernthal est juste excellent dans le personnage et campe le rôle à la perfection.Sherlock S04 :Fin de la série avec cette 4e saison qui se finit avec trois épisodes géniaux et ingénieux. J’ai adoré cette version de Sherlock Holmes moderne et j’espère revoir nos deux personnages un jour dans une suite.Stranger Things :Bon là c’est ma série coup de cœur et de très très loin. Je n’avais pas vue la première saison l’an passé donc j’ai rattrapé mon retard cet été et que dire. J’ai été totalement scotché devant ma télé pendant les 8 épisodes.Alors non la série ne révolutionne rien et fait énormément de clin d’œil à toute la pop culture des années 80. Mais c’est clairement pour ça que ça à fonctionner. En plus la série mets habillement ça en place.Et puis comme j’ai visionné la saison 1 cet été je n’ai pas eu à attendre longtemps pour voir la saison 2 qui m’a autant fait vibrer que la saison 1.Bref un coup de cœur comme j’en ai rarement, mais là cette série c’est un peu ma madeleine de Proust et j’ai pris un immense plaisir à la suivre (et même à la revoir, je me suis refait la saison 1 la semaine dernière).Vivement la saison 3 !Mention également aux acteurs tous excellent et à la bande son que je me passe en boucle.Anime :J’ai rattrapé pas mal de retard côté anime également cette année ^^.Lupin une femme nommée Fyjiko Mine :Une belle claque que cette série m’a offert. On suit ici principalement l’histoire de Fyjiko Mine.L’esthétique de la série son ton résolument Jazzie et l’ambiance général m’ont vraiment surpris, je ne m’attendais absolument pas à ça.Une série que je recommande vivement à tout fan d’animation Japonaise.Fractale :Une série que j’avais depuis un moment dans mes coffrets. Et encore une belle petite surprise. On suit les aventures de Clain qui vit seul avec ses doppels (sorte d’avatar que les gens utilise car ils ne veulent pas vivre de manière sédentaire). Il fera rapidement la connaissance de Phryné pourchassé par une bande loosers. Et évidemment comme vous vous en doutez cette rencontre aura de grosse répercussion sur notre héros.Une jolie histoire qui se laisse suivre.Ghost In The Shell Arise + film :La nouvelle série Ghost In The Shelle sortie il y a quelques années.Une sortie de pré-quelle à la série d’origine. On retrouve les protagonistes précédents dans de nouvelles enquêtes.La série est sympa mais quand même très loin de l’excellente Stand Alone Complex.L’attaque des Titans S02 :Bon là on a clairement du lourd. Cette saison 2 m’a carrément mis sur le cul. J’ai regardé les 6 derniers épisodes d’une traite tellement j’étais happé dans la série. Franchement c’est vraiment un énorme coup de cœur pour cette série qui aura mis un moment à nous offrir une saison 2.Je ne vais pas en dire plus pour ne pas spoilé mais vivement la saison 3. J’ai d’ailleurs résisté à l’achat des mangas pour me concentrer sur l’anime.Tiger & Bunny :Une série qui date de quelques années qui nous placent dans un univers ou les super héros sont sponsorisé par des multinationales et doivent rapporter des points pour remporter le titre de meilleur héros.Une série vraiment fun à suivre qui est hélas trop courte, deux saisons n’auront pas été de trop surtout que la fin de la saison 2 nous laisse penser qu’une suite pourrait avoir lieu.FMA Brotherhood :Ayant déjà lu le manga dont je suis un grand fan ainsi que le premier anime, j’avais les trois coffrets de la série Brotherhood et j’ai décidé de me replonger dans l’univers de FMA.Je suis toujours autant fan de cette série. Clairement un de mes Shonen préféré.Comics :Batman N52 run fini :J’ai enfin fini le run de Snyder et Capullo sur Batman. J’ai totalement adoré. Le Joker est totalement monstrueux et est sûrement une des visions du personnage que je préfère.Batman Eternal:Histoire de comprendre tous les tenants et aboutissant de la série principale, j’ai donc lu la première série Batman Eternal qui m’a vraiment plus, qui tire un peu en loguer à certain moment mais ça reste relativement haletant.Batman & Robin :Très belle surprise que cette version des N52 de Batman & Robin. La relation entre les deux personnages et toute sa complexité est vraiment bien mise en scène.Batman Marini :Encore du Batman mais cette fois ci en format BD magistralement dessiné par Enrico Marini (Le Scorpion). Le titre est somptueux et se dévores-en un rien de temps. Vivement la suite !Punisher Ennis & Dilon :Je n’ai pas encore fini de lire le run puisque j’ai eu les deux tomes pour Noel mais c’est clairement un coup de cœur. La narration incisive et sans fioriture de Garth Ennis ainsi que le dessin simple mais fluide du regretté Steve Dillon nous offre un Punisher et des histoires sans retenues bourrés de second degré.Punisher Max :Je n’ai pas encore tous les numéros mais la série Max scénarisé par Garth Ennis est vraiment puissante. Critique de la société américaine et questionnement sur les SH. Les histoires sont violentes, nihiliste et nous offre des histoires passionnante à suivre.Manga :Arslan :Nouvelle série de Hiromu Harakawa j’ai attend d’avoir quelques tomes pour me lancer dans une longue lecture. J’adore encore une fois. L’histoire d’Arslan et de sa lutte pour reprendre son royaume est passionnante à lire.All you need is Kill :Un volume que j’avais en stock depuis longtemps. J’ai beaucoup aimé le film Edge of Tomorrow avec Tom Cruise et Emily Blunt mais j’aurais préféré qu’il choisisse la même fin que le manga. Un très bon manga de SF magnifiquement dessiné par OBATA Takeshi.Passons à mes attentes pour 2018 qui risquent d’être une année chargé dans la plupart des médias que j’affectionne.Côté cinéma :La forme de l’eau (Del Toro)L’île aux chiens (Wes Anderson)Sicario 2Mission Impossible 6Creed 2Côté série :Stranger Things S03Daredevil S03Rattrapage à prévoir sur Westworld, American Gods, Better call saul……Côté Manga/Comics/Anime :Comics :Run de Sean Murphy sur BatmanBatman MetalRetour des Tortues Ninja chez nous dans les éditions Hi-Comics. Les premiers volumes sortiront en mars normalement.Suite de Batman MariniManga :J’espère voir la suite de The Arms peddler et de la nouvelle série de Tsutomu Nihei.Et évidemment les séries que je suis depuis un moment : One Piece, Dimension W, One Punch Man, Ultraman…..Anime :La suite de l’attaque des titans et comme j’ai un retard de fou sur pas mal de série je vais essayer de rattraper mon retard ^^.Jeux vidéo :Une année riche en sortie. Je vais lister la plupart des jeux qui m’intéresse sans pour autant tout acheter. Cela dépendra du timing de sortie.Monster Hunter WorldShadow of The Colossus RemakeBloodstainedCall of CthulhuDays GoneDetroit Become Humain (même si je sens le report à 2019)Dragon’s Crown ProDragon Quest XIGhost of Tsushima (Comme pour détroit ça sera surement plus pour 2019)God of WarKingdom Hearts III (pareil je pense que le titre sortira plutôt en 2019)Left AliveMegaman X Legacy CollectionRed Dead Redemption 2Soul Calibu VISpidermanBayonetta 3 (plutôt pour 2019 aussi celui-là).Et puis des surprises j’espère comme chaque année ^^.Si vous êtes arrivé ici en lisant tout et bien je vous en remercie. Je fais souvent de long bilan annuel mais j’aime revenir sur les différents médias que j’aime suivre.Je vous souhaite encore une bonne année 2018 et à très bientôt sur Gamekyo !