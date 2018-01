Préparez-vous à combattre et à naviguer sereinement avec la nouvelle manette Xbox Sans Fil Edition Limitée Sea of Thieves. Découvrez son design violet orné d’un mystérieux crâne fluorescent et profitez de ses poignées antidérapantes élégantes pour un plus grand confort et une meilleure précision. Enrichissez encore plus votre expérience grâce à la personnalisation et aux réglages sur-mesure* de vos boutons pour chacun de vos jeux et profitez d’une portée sans fil doublée par rapport aux manettes précédentes. Branchez votre casque stéréo compatible grâce à la prise casque 3,5 mm et profitez de la technologie Bluetooth pour jouer à vos jeux préférés sur tous les appareils Windows 10.*

La très belle manatte Sea of Thieves est actuellement en préco pour 69.99€Descriptif présent sur le site XBOXPerso, la manette est déjà commandé sur le site officiel XBOX (merci Torotoro59)Le collector de Destiny 2 est actuellement à 107€ sur One(enfin un prix "correct" )A l'intérieur du coffret, nous retrouverons :-Le jeu-Le Passe Extension Destiny 2 : donne accès à l'Extension I et l'Extension II, comprenant de nouvelles missions, des activités coopératives, du multijoueur compétitif et plein d'armes et pièces d'équipement.-Contenu digital bonus : Épée légendaire + Interaction légendaire + Emblème inspiré de l'Empire cabal-Sac Frontière : Sac personnalisable à porter sur le dos ou en bandoulière + Housse de oPC portable/tablette 15" avec protection-Kit Frontière comprenant : Chargeur USB solaire avec lampe + Paracorde + Couverture solaire (les deux derniers produits étant enroulé dans la boite du chargeur solaire)-Un steelbook-Coffret collector d'inspiration cabale : Livret contenant des secrets sur l'Empire cabal + Schéma cabal + -Cartes postales collector + Pions de l'armée cabaleJ’espère vous refaire un concours bientôt, donc n'hésitez pas à passer par les liens Sea of Thieves 69.99€ Arms 35€ Dragon Quest Builders 36.99€ Shantae: Half Genie Hero Ultimate Day One Edition 45€ Rocket League - Edition Collector 39.99€ Wonder Boy : The Dragon's Trap 34.74€ Destiny 2 - édition collector 107€ One