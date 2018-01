Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Ce matin, la date du 03 janvier a été relayée. Cependant, John Harker, à qui l'on doit des informations relayées en avance sur les jeux Call of Duty et sur la Nintendo Switch, rapporte lui la date du 11 janvier. De plus, Emily Rogers a également entendu que le prochain Nintendo Direct aurait bien lieu le 11 janvier prochain. Le prochain Nintendo Direct devrait lever le voile sur les jeux qui sortiront cette année sur Nintendo Switch, notamment...Source : http://nintendoeverything.com/speculation-ensues-about-a-nintendo-direct-on-january-11/