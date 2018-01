divers

Un démarrage en douceur mais dont on est fier

ce qu'on compte faire en 2018

Au cours de ces 6 premiers mois d'existence du site, toute l'équipe de Microsoft Waypoint est heureuse de totaliser environ 11 000 vues pour un peu plus de 4 000 visiteurs, provenant principalement de France, mais aussi de Belgique, des Etats Unis, de tunisie...et même...du japon.Certes, ces chiffres sont modestes, surtout si l'on compare aux blogs de Gamekyo ou aux nombre de vues d'une vidéo you tube, mais pour un tout nouveau site sans le moindre soutiens c'est un départ dont nous sommes vraiment fier.Cette année, on est tous plus motivés que jammais de continuer sur notre lancée. L'objectif 2018 sera de structurer un peu plus le site avec l'ajout de nouvelles rubriques comme les "tests xpresse", d'essayer de prendre contacte avec des développeurs pour proposer, si possible, du contenu exclusif, et d'organiser quelques concours dont je ne manquerai pas de vous tenir au courant sur GameKyo.cý