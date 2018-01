Voici une Information autour du jeu Xenoblade Chronicles 2 :Le directeur du jeu Xenoblade Chronicles 2, Tetsuya Takahashi, s'est récemment entretenu avec 4Gamer lors d'une interview afin de discuter de tout ce qui concerne le jeu. Le sujet des DLC payants a été abordé, et il a été interrogé sur des potentiels DLC payant en dehors de ceux inclus dans le Season Pass. Il a déclaré qu'il aimerait y réfléchir si la demande des joueurs est forte, mais pour que l'instant, lui et son équipe sont très occupés avec le développement des DLC compris eux dans le Season Pass. Ça sera une idée qu'il faudra donc creuser ultérieurement...Source : https://www.gonintendo.com/stories/298806-xenoblade-chronicles-2-director-discusses-potential-for-more-paid

posted the 01/01/2018 at 03:36 PM