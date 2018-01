Jeux Video

Cela ne veut peut-être rien dire donc je le met pour l'heure sur le blog plutôt qu'en home.Donc le site officiel du studio de Fumito Ueda (GenDesign) nous souhaite une bonne année 2018 en lâchant ce visuel sur sa home.De base, on pourrait croire à du Shadow of the Colossus vu la demoiselle mais c'est la créature de droite qui nous interpelle, et qui fait difficilement lien avec le jeu précité puisque l'on rappelle que le "dernier monstre" (je ne vais pas spoiler) est fait d'ombre, alors qu'il semble ici être pleinement physique.Donc peut-être du teasing pour un deuxième épisode ?