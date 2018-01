Bonne année et bonne santé à tous les membres du site ainsi qu'aux visiteurs !Pour commencer l'année, je vous propose mon top 10 des meilleurs musiques/OST de cette année que j'ai écouté !Il faut savoir quelque chose. Je suis quelqu'un qui est très difficile dans le domaine musical. Je sais pas si c'est une bonne chose. Mais je suis comme je suis. Je me considère comme un hipster dans le domaine musical. "Tu n'aime que les anciennes musiques" comme dirait certains de mes potes.Je sais pas trop pourquoi. Est-ce parce-que les musiques de maintenant se ressemblent ? ... Je pense que c'est en partie à cause de ça. En tout cas, quand tu vois la musique qui a le plus marcher cette année est "Despacito". Une musique ennuyante pour l'oreille pour ma part ...Ce que je recherche dans la musique ? De l'émotion, des frissons, des solos d'instruments, de la nouveautés ... Bref ... C'est quelque chose que je reconnais de moins en moins dans la musique d'aujourd'hui de façon générale.Après évidemment, c'est mon ressenti globale. Cela ne sera pas le cas de tout le monde. Mais je trouve que le côté artiste a quasiment disparu.10 -Très étonnant pour ma part. Je n'aime pas le rap. Mais je suis loin du cliché du hater du rap. Ce style de musique n'est pas ce que je cherche à la base. Je suis à la recherche de mélodie et non de paroles.Mais la musique "San" m'a beaucoup plu. Le travail de Orelsan est loin des autres rappeurs français. Ses textes font moins "clash" et moins "trash". C'est peut être ce que j'aime bien chez lui.9 -Radiohead, une valeur sûre depuis quelques années maintenant. J'aime beaucoup "Man Of War". C'est une véritable perle au niveau de la mélodie. Une musique qui prend aux tripes. Et le clip est réussie et aussi intrigant.8 -Une petite surprise. Je connais pas Lomepal. Mais pour le coup, il ressemble beaucoup à Orelsan. Des belles paroles et un clip bien foutu pour le coup.7 -Vous allez me dire. Tu le fais exprès. Tu viens de dire que tu n'aimes pas le rap. Et tu nous mets déjà 3 musiques de raps. Comme quoi ... Parfois, un genre peut te surprendre. J'aime beaucoup Kendrick Lamar. Peut être plus trash que les deux autres. Mais les paroles sont pas pour autant à jeter. A écouter !6 -La La Land en plus, d'être un véritable chef d'oeuvre, est une véritable perle au niveau de son OST. Someone In The Crowd qui arrive très rapidement dans le film, est l'une de mes scènes. Les paroles, la mélodie, les instruments tout est incroyable !5 -Très grosse surprise de cette année. Tout ce que je recherche dans la musique est dedans. La puissance dégagée dans cette musique est incroyable. Dommage qu'elle soit un poil courte pour le coup. 2 minutes de plus et ça aurait été monstrueux.4 -Bon heu ... J'ai pas trouver de vidéos. Dommage. J'ai adoré cette musique. Orelsan fait le bon dosage dans ces paroles. Je vous conseille de l'écouter.3 -Cette musique ! J'adore ! Rien à dire, il y a juste à écouter pour adhérer !2 -L'opening de La La Land. Et quel début ! Une musique qui donne envie de danser. Une belle musique avec des belles voix.1 -Cette musique est très belle. La meilleure que j'ai pu écouter cette année. Et coupler avec l'une des meilleures scènes de cette années 2017 dans le domaine du cinéma. Cela donnes un chef d'oeuvre que j'écoute en boucle. Tellement agréable pour les oreilles ... Elle a intégrée mon must-have musical.Mon année 2018 s'annonce d'or et déjà chargée. Juste avec le cinéma et les jeux vidéo. Cela fait presque peur. Mais j'ai plusieurs objectifs qui seront mes priorités cette année :- La reprise du sport : Très important pour moi. Je suis avant tout un sportif. Mais j'ai dû faire 3 opérations à cause d'une blessure. J'ai mis 3 ans et 8 mois pour me rétablir. Mais maintenant, je suis prêt à revenir.- Lancement d'une chaîne Twitch/Youtube : Je suis à la recherche de nouveautés actuellement. Et l'animation d'une chaîne Youtube/Twitch est une idée qui m'intéresse de plus en plus.- Terminer mon bilan de 2017 (car c'est pas fini !)Voilà voilà. On se retrouve pour mon bilan des séries dans quelques joursEncore une fois, bonne année à tous ! Et que vos vœux se réalisent tous