Celui de 2017 m'a bien servi du coup je remet le couvert.-------------------------------------------------------------------------Janvier-------------------------------------------------------------------------26/01/18 - Dragon Ball Fighter ZRaison D'achat : Graphisme, combat 2dRaison possible pour pas acheter : bo moyenne, triche inherent au jeu de combat en ligne, bandai namco, donc dlc et perso cheatéChance D'achat : 60%-------------------------------------------------------------------------26/01/18 - Monster Hunter WorldRaison D'achat : Pas fait de Mh depuis 15 ans, sur ps4Raison possible pour pas acheter : grind, gameplay possiblement vieillotChance d'achat : 70%-------------------------------------------------------------------------Fevrier--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/02/18 - Shadow of the Colossus RemakeRaison D'achat : Pas fait a l'époque sur ps2Raison possible pour pas acheter : possible que le jeu ait trop vieilli. Mefiance du brouillard créé a l'epoque qui servait le gameplay et qui sera sans doute pas dans le remake pouvant causer des graphisme vides. Possible jeu qui finira das le ps+Chance D'achat : 100%-------------------------------------------------------------------------16/02/18 - Bayonetta 1 et 2Raison D'achat : Gameplay nerveux, jouable en portableRaison possible pour pas acheter : pas trouvéChance D'achat : 50%-------------------------------------------------------------------------XX/02/18 - FeRaison D'achat : Poetique, le jeu semble s'être bien amelioré graphiquement et sur le gameplay depuis le premier trailer, merite sa chance.Raison possible pour pas acheter : Sans doute tres court et au concept simpliste.Chance d'achat : 90%-------------------------------------------------------------------------Mars--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/03/18 - GolemRaison D'achat : semble etre un vrai jeu VR, gameplay emergent possibleRaison possible pour pas acheter : Peut fortement etre un jeu vr a chier qui avait du potentiel.Chance d'achat : 20%-------------------------------------------------------------------------13/03/18 - Attack on Titan 2Raison D'achat : Le 1 etait honnetteRaison possible pour pas acheter : La durée de vie basée sur des timer impossible sans etre a 2 endroits a la fois?Le manque de difficulté hors timer, comme dans le 1.Chance d'achat : 85%-------------------------------------------------------------------------23/03/18 - A Way OutRaison D'achat : Gameplay asynchrone a se faire en coopRaison possible pour pas acheter : Le manque d'innovation, le script d'un double A et la durée de vie minime.Possible jeu qui finira sur le ps+Chance d'achat : 15%-------------------------------------------------------------------------23/03/18 - Ni No Kuni 2Raison D'achat : Le gameplay a évolué par rapport au premier, c'etait le pire défaut du 1Raison possible pour pas acheter : Les temps de chargement ont il evolué aussi?Chance d'achat : 50% dependra des tests.-------------------------------------------------------------------------27/03/18 - Far Cry 5Raison D'achat : Les far cry et sa vie gonflée a parcourir les plainesRaison possible pour pas acheter : Il a vraiment pas l'air d'avoir beaucoup de nouveaux concept a part un camion et des rednecksChance d'achat : 90%-------------------------------------------------------------------------30/03/18 - AgonyRaison D'achatA, Enfin un jeu de flippe qui m'oblige pas a monter le contraste a fond pour voir devant moiRaison possible pour pas acheter : Possible manque d'inovation en depit de l'ambiance.Chance d'achat : 45%-------------------------------------------------------------------------30/03/18 - Adventure Time : Pirates of the EnchiridionRaison D'achatA, peut etr interessantRaison possible pour pas acheter : Ca pue le repoussement de dateChanc d'achat : 30% Manque de données-------------------------------------------------------------------------Fin Mars - AWAY : Journey to the UnexpectedRaison D'achat :Switch, skyrim moins medieval et plus cartoonyRaison possible pour pas acheter : Pas trouvé, il sera mienChance d'achat : 100%-------------------------------------------------------------------------Fin Mars - MoonLighterRaison D'achat :Un Zelda X IsaacRaison possible pour pas acheter : Sans doute peu richeChance d'achat : 85%-------------------------------------------------------------------------Fin Mars - Space JunkiesRaison D'achat :VR, Multi nerveuxRaison possible pour pas acheter : Sera sans doute bon mais injouable du fait du manque de population sur les serveurChance d'achat : 12%-------------------------------------------------------------------------Fin Mars - Wild West OnlineRaison D'achat :Concept novateur pour un mmoRaison possible pour pas acheter : A voir l'interface et le contenu et le prixChance d'achat : 30%-------------------------------------------------------------------------Avril--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/04/18 - We Happy FewRaison D'achat :Ambiance Bioshockesque, scenarioRaison possible pour pas acheter : Sans doute vite lassantChance d'achat : 70%-------------------------------------------------------------------------T2 2018 - Crossing SoulsRaison D'achat :Possible pepite IndieRaison possible pour pas acheter : Possible daube puanteChance d'achat : 50%-------------------------------------------------------------------------T2 2018 - Red Dead Redemption 2Raison D'achat :Rockstar...Raison possible pour pas acheter : Le dernier trailer m'a vraiment pas donné envie.Chance d'achat : 65%-------------------------------------------------------------------------T2 2018 - VampyrRaison D'achat :Le jeu semble bien avoir evolué depuis son annonce.Jouer un vampire ;pRaison possible pour pas acheter : Bullshit des choix multipleChance d'achat : 85%-------------------------------------------------------------------------T2 2018 - Project Rap RabbitRaison D'achat :Le genre, Me want some parappa !Raison possible pour pas acheter : Possible que le jeu soit annuléChance d'achat : 100%-------------------------------------------------------------------------Septembre--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Septembre 2018 - OnRushRaison D'achat :Peu etre fun de bourriner sur les gens facon destruction derbyRaison possible pour pas acheter : le trailer est famelique, le jeu peut tres facilement etre une bouseChance d'achat : 10%-------------------------------------------------------------------------Date Inconnu / Courant 2018 (normalement)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Courant 2018 - AnthemRaison D'achat :Graphisme Gameplay libertéRaison possible pour pas acheter : Ca semble tellement bullshité en mode target render que le jeu risque d'etre fortement revu a la baisse et devenir un destiny 3Chance d'achat : 60%-------------------------------------------------------------------------Courant 2018 - BiomutantRaison D'achat :Jeu solo, action aventure, histoire, gameplay emergent, la presse semble enjouéeRaison possible pour pas acheter : a regarder ca a pas l'air de casser trois patte a un canardChance d'achat : 85%-------------------------------------------------------------------------Courant 2018 - Bloodstained : Ritual of the NightRaison D'achat :Un castlevania par le createur des castlevaniaRaison possible pour pas acheter : Les kickstarter des vieux noms ont une tendance a puer du derche une fois livréChance d'achat : 75%-------------------------------------------------------------------------Courant 2018 - Call of ChtuluRaison D'achat :Ca faisait longtemps que je m'etait pas fait un ptit Call of ! Me rappelle les jeux clive barkerRaison possible pour pas acheter : le manque d'innovation flagrant du trailer.Chance d'achat : 45%-------------------------------------------------------------------------Courant 2018 - City of BrassRaison D'achat :Monde oriental peu represené dans le jeu video, ca changeraRaison possible pour pas acheter : Si il siffle autant que dans le trailer ca va vite me gonflerChance d'achat : 60%-------------------------------------------------------------------------Courant 2018 - Code VeinRaison D'achat :En manque cruel de jeu qui me font du malRaison possible pour pas acheter : C'est vendu comme un dark souls mais ca ressemble a une version batarde.Chance d'achat : 90%-------------------------------------------------------------------------Courant 2018 - Concrete GenieRaison D'achat : La notion poetique pour pouvoir jouer a un doom apres en disant que le jeu video n'est pas que du panpanboumboumRaison possible pour pas acheter : Le genre de puzzle marrant 15 minute mais qui va durer 6 heures, on peut pas dessiner un monstre penis !Chance d'achat : 65%-------------------------------------------------------------------------Courant 2018 - Darksiders IIIRaison D'achat : les deux premier etaient mémorableRaison possible pour pas acheter : AucunChance d'achat : 100%-------------------------------------------------------------------------Courant 2018 - Days GoneRaison D'achat : Jeu a scenar a la last of usRaison possible pour pas acheter : Sera sans doute tres bon jusqu'a la sortie de last of us 2 et la on realisera qu'en fait il etait a chier, les zombie ont l'air bien chiant, je sens deja le puzzle a zombie que je vais devoir refaire 15 fois en furtif.Chance d'achat : 100%-------------------------------------------------------------------------Courant 2018 - Detroit : Become HumanRaison D'achat : Les histoire de grutola sont au moins ca... des histoiresRaison possible pour pas acheter : Chaque fois ils donnent envie ses jeux, et a chaque fois j'ai un gout amer en les finissant.Chance d'achat : 88%-------------------------------------------------------------------------Courant 2018 - Dynasty Warriors 9Raison D'achat :Omae wa mo... Shinde iru !!! Nani????Raison possible pour pas acheter : le monde ouvert pourrait fort bien tuer le genre.Chance d'achat : 100%-------------------------------------------------------------------------Courant 2018 - GreedFallRaison D'achat :Jeu a la troisieme personne facon witcherRaison possible pour pas acheter : manque de donnéesChance d'achat : 70%-------------------------------------------------------------------------Courant 2018 - Metro ExodusRaison D'achat :le trailer donne envieRaison possible pour pas acheter : N'ayant fait aucun metro j'ai peur que ca ne soit pas ce que j'attends de ce jeu.Chance d'achat : 80%-------------------------------------------------------------------------Les indé-récent a venir en 2018-------------------------------------------------------------------------Courant 2018 - Heart Forth, AliciaRaison D'achatlatformer, semble bien finiRaison possible pour pas acheter : Meilleur platformer qui sortirait du bois cette année avant celui laChance d'achat : 95%-------------------------------------------------------------------------Courant 2018 - IndivisibleRaison D'achat :Chara design, gameplay reactifRaison possible pour pas acheter : mauvaises note des journaleuxChance d'achat : 50%-------------------------------------------------------------------------Courant 2018 - Mega Man 11Raison D'achat :les platformer c'est la vie, semble s'inspirer des bons megamanRaison possible pour pas acheter : on peut pas dire que les dev se sont jamais foiré en en faisant un ...Chance d'achat : 68%-------------------------------------------------------------------------Courant 2018 - Morphies LawRaison D'achat :le concept qui peut en faire un excellent jeu multiRaison possible pour pas acheter : la communauté decidera de son succesChance d'achat : 70%-------------------------------------------------------------------------Courant 2018 - Octopath TravelerRaison D'achat :jrpg, un vrai. SwitchRaison possible pour pas acheter : Sauront il recreer le charme de l'histoire de ces vieux jeux?Chance d'achat : 90%-------------------------------------------------------------------------Courant 2018 - Surviving MarsRaison D'achat :j'ai pas vu de meilleur city builder pour 2018Raison possible pour pas acheter : le contenuChance d'achat : 70%-------------------------------------------------------------------------Courant 2018 - Sushi Striker : The Way of SushidoRaison D'achat :j'ai des plaisir coupableRaison possible pour pas acheter : Qu'il sorte que sur 3ds et pas sur switchChance d'achat : 95%-------------------------------------------------------------------------Courant 2018 - We the revolutionRaison D'achat :Le concept de jouer un juge et decider qui doit vivre ou mourir peut etre tres interessant sur les repercussion des choix décidé.Raison possible pour pas acheter : Aucun gameplay donc ca peut etre tres mauvais.Chance d'achat : 50%-------------------------------------------------------------------------Courant 2018 - CrosscodeRaison D'achat :Action rpg 2D avec un contenu tres TRES richeRaison possible pour pas acheter : AucunChance d'achat : 100%-------------------------------------------------------------------------Courant 2018 - ChasmRaison D'achatlatformer indé au contenu richeRaison possible pour pas acheter : AucunChance d'achat : 100%-------------------------------------------------------------------------Courant 2018 - Children of mortaRaison D'achat :HacknSlach basé sur le scenarRaison possible pour pas acheter : AucunChance d'achat : 100%-------------------------------------------------------------------------Courant 2018 - Death's GambitRaison D'achat :me rappelle salt and sanctuary, excellent jeu de 2016Raison possible pour pas acheter : AucunChance d'achat : 100%-------------------------------------------------------------------------Courant 2018 - Fight KnightRaison D'achat :Concept innovant, procéduralRaison possible pour pas acheter : AucunChance d'achat : 100%-------------------------------------------------------------------------Courant 2018 - BlasphemousRaison D'achat :une autre fleche a décocher pourla switch, les animation, le gameplayRaison possible pour pas acheter : AucunChance d'achat : 100%-------------------------------------------------------------------------Courant 2018 -HeartBoundRaison D'achat :La copie carbone d'undertale, que demande de plusRaison possible pour pas acheter :Chance d'achat : 70%-------------------------------------------------------------------------Courant 2018 -Little devil insideRaison D'achat :le design, l'histoireRaison possible pour pas acheter : le gameplayChance d'achat : 60%-------------------------------------------------------------------------Courant 2018 - The Last NightRaison D'achat :le 1 etait excellentRaison possible pour pas acheter : Il le faut sur switchChance d'achat : 100%-------------------------------------------------------------------------Courant 2018 - Guacamelee 2Raison D'achat :le 1 etait excellentRaison possible pour pas acheter : Il le faut sur switchChance d'achat : 100%-------------------------------------------------------------------------Courant 2018 - Untitled Goose GameRaison D'achat :le délire de jouer une oie, le designRaison possible pour pas acheter : que ce soit vite lourdChance d'achat : 80%-------------------------------------------------------------------------Courant 2018 - DauntlessRaison D'achat :Monster hunter du pauvre mais riche en contenuRaison possible pour pas acheter :Chance d'achat : 95%-------------------------------------------------------------------------Courant 2018 - GriftlandsRaison D'achat :maintenant je lis Klei, j'achete, je reflechis meme plusRaison possible pour pas acheter :Chance d'achat : 100%-------------------------------------------------------------------------Courant 2018 - ExtinctionRaison D'achat :le conceptRaison possible pour pas acheter : y'a t-il plus que ce qui a été montré?Chance d'achat : 75%-------------------------------------------------------------------------Les poids Lourds--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Courant 2018 - Kingdom Hearts 3Raison D'achat :trop de raisonsRaison possible pour pas acheter : qu'il sorte pas en 2018Chance d'achat : 120%-------------------------------------------------------------------------Courant 2018 - The Last of us 2Raison D'achat :y'en a til vraiment besoinRaison possible pour pas acheter : blasphemeChance d'achat : 110%-------------------------------------------------------------------------Courant 2018 - God of WOUUUUUUUUOOOOARRR!!!Raison D'achat :Tu seras un homme mon fils !Raison possible pour pas acheter : seuls les dieux le pourraientChance d'achat : Kratos%-------------------------------------------------------------------------Courant 2018 -SpidermanRaison D'achat :les jeux spiderman sont generalement meilleurs au fil du tempsRaison possible pour pas acheter : aucuneChance d'achat : 100%-------------------------------------------------------------------------Courant 2018 -Ori And The Will Of The WispsRaison D'achat :le premier etait en tout point parfait j'en demande pas plusRaison possible pour pas acheter : aucuneChance d'achat : 100%--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mon jeu de l'espoir 2018-------------------------------------------------------------------------Courant 2018 -Sword Of DittoChance d'achat : 100%Bon, bah en commencant je pensais pas qu'il y en aurait autant qui me fasse envie.Visiblement 2018 va etre une meilleure année que 2017, que j'ai trouvé tres fade, surtout niveau ps4.Enjoy les enfants, cette liste me sert de pense bete mais j'espere que certains auront découvert des jeux interessant a survieller au passage.Et vous, vous attendez quels jeux a part les grods lourds que tout le monde attends?