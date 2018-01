Voici une Rumeur autour de la Nintendo Switch :Il semblerait que le prochain Nintendo Direct ait lieu très prochainement, puisqu'il aurait lieu ce mercredi. De plus, hier, Amazon aurait ouvert des réservations pour de futurs jeux Nintendo Switch :Les trois premiers auraient été dévoilés :Il serait donc possible qu'on en apprenne plus sur le jeu Metroid Prime 4 prochainement...Source : http://gamrconnect.vgchartz.com/thread.php?id=233920

posted the 01/01/2018 at 10:09 AM by link49