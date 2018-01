Salut à tous,Tout d'abord bonne année à tous !!! Je vous souhaite pleins de bonnes choses, du bonheur en pagaille, et évidemment une année riche en JV comme on les aime ! Et sur ce point, je sens que 2018 va tenir ses promessesEn ce jour, je fais un article un peu inutile en soi. J'ai en fait commencé la rédaction d'un brouillon/premier jet d'un scénario pour Star Wars VIII : Les derniers Jedi.Voilà pourquoi c'est inutile, parce que c'est passé, il est sorti et que personne à part vous ne le lirai. Mais bon, j'aime écrire, et ça m'amusait de pouvoir imaginer à ma "façon", le film. Je précise que j'ai aimé celui sorti quand même !Ceci est une version en cours d'écriture, et restera à l'état de "jet" brouillon, mais ça donne une petite idée pour l'instant. Je préviens, la fin (quand je l'écrirai) est très surprenante !Vous n'êtes pas obligé de lire évidemment, je ne vous en veux pas-Le titre apparaît dans les étoiles. Le texte déroulant défile en même temps que la musique s'intensifie.-La caméra descend et nous dévoile la planètemonte les escaliers et se dirige vers, lequel a le regard rivé vers l'horizon, mystérieux.Le Jedi se retourne, et Rey lui tend le sabre laser d'Anakin. Luke le prend, le regarde un moment surpris, puis regarde les yeux brillants Rey.LUKEQui es-tu ?REY(le souffle rapide)Je viens de la part de la Résistance. Nous avons besoin de vous... J'ai besoin de vous.Luke allume le sabre laser. De nombreux flash-back lui apparaisse en tête. Ses anciens combats, Yoda, mais aussi la destruction de son académie. Il lâche le sabre, effrayé. Puis il s'en va rapidement, le souffle court.Rey ramasse le sabre laser et le suit jusque dans sa hutte.Luke est assis, en pleine réflexion. Il observe son vieux sabre laser qui a défait son père.LUKESais-tu ce qu'est cet objet ?REYUn sabre laser ?LUKEC'est exact. C'est le cœur même d'un chevalier Jedi. Plus qu'une arme, il y place son âme à l’intérieur. Il est le prolongement de son bras, l'extension de son esprit. Celui que tu détiens appartenait à mon père, et...Il regarde sa main robotique en pensant aux événements deLUKEJe pensais que ce lieu me rendrait plus fort, plus sage...REYVous êtes Luke Skywalker, jusqu'hier je ne voyais en vous qu'un mythe... Vous êtes une légende à travers la galaxie.LUKEPourquoi la Résistance me recherche ?REYTout le monde vous recherche ! Le premier Ordre cherche à vous anéantir ! Pourquoi avoir laissé une carte dans ce cas ?LUKEQuand j'aurais été prêt, je serais revenu pour les aider... Mais je ne le suis pas, c'est bien trop tôt.REYCela fait des années que vous avez disparu et laissé la galaxie en proie aux ténèbres ! Aidez-nous. Aidez-moi à maîtriser la force...LUKEQu... Quoi ? Non ! Je ne formerais pas une nouvelle génération de Jedi. Maintenant laisse-moi. Je dois réfléchir.Rey acquiesce, pose le sabre laser d'Anakin sur la commode et s'en va. Une fois seul, Luke se lève et récupère le sabre. Il le regarde avec intensité.CUT TO :arrive sur le vaisseau du. Il se fait soigner sa blessure au visage par des robots et regarde son masque posé en face de lui, pensif. Il se remémore la mort de son père,Il semble affecté.Soigné, il se relève et met le masque, déterminé.A l'intérieur du vaisseau, il marche à travers les couloirs et arrive dans l'antre de Snoke. Discussion entre eux qui montre la déception de Snoke envers son apprenti. Ordre de se diriger immédiatement verspour anéantir la Résistance.SNOKEUne fois la Résistance anéantie, et ta mission accomplie, je terminerai ta formation. Ainsi, nous trouverons et nous tuerons le dernier Jedi.CUT TO :On retrouve nos personnages de la Résistance su D'Qar. Ils sont en train d'évacuer la planète vers un croiseur. Alors qu'ils sont en pleines préparations, on voit le vaisseau deet un énorme cuirassé sortir de l'hyper-espace.La peur se voit dans le regard de, lequel s'empresse de monter dans un X-Wing avec une escouade et de foncer dans l'espace.POEDépêchez-vous, nous allons essayer de vous faire gagner du temps !S'engage un combat sans merci entre les deux camps. Hux hurle des ordres pour tirer sur la base au sol avant que tous ne quittent l'orbite.Des centaines de chasseurs TIE prennent en chasse les X-Wing et les autres vaisseaux de la Résistance ; lesquels tentent d'anéantir le cuirassé.Kylo Ren regarde le combat avec énervement, et se décide à prendre son vaisseau, le, pour s'engager dans le combat.Cela devient une course contre-la-montre entre celui qui détruira le cuirassé, ou la flotte de la résistance. Un duel Kylo Ren contre Poe Dameron s'engage. C'est finalement Kylo Ren qui gagne et Poe bat en retraite. Et la flotte résistante se voit dans l'obligation de fuir, en laissant un groupe de résistant de côté.Kylo Ren les faits prisonniers... Finn en fait parti, encore inconscient. Kylo Ren s'approche de lui, Finn se réveille, terrorisé. Ils se regardent. Kylo le regarde avec conviction.Le croiseur de Snoke arrive et fait de l'ombre à tous les autres vaisseaux présents. Tous le regarde avec terreur, même Kylo (car il sait qu'il a échoué).CUT TO :De retour sur Ach'to, on voit Rey à bord du Faucon Millénium avec Chewbacca et R2-D2. Ils discutent de comment convaincre Luke de les rejoindre.A ce moment, Luke entre à bord avec nostalgie.LUKEVous n'aurez pas à me convaincre. Je ne sais pas si j'aurais la force de me battre, mais toi, je vais te former.REYQu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ?LUKELa galaxie a besoin d'un héros, et mon temps est révolu, le tiens commence aujourd'hui.Luke tend à Rey le sabre laser d'Anakin. Elle le regarde et le prend en acquiesçant.LUKEPrépare toi, nous commençons dès maintenant.Rey acquiesce. Luke rejoint ses deux amis que sont Chewbacca et R2-D2. Ils parlent ensemble, d'abord de la mort de Han Solo.LUKEJe sais... Je l'ai senti... Et je n'étais pas là pour le sauver.Puis R2-D2 retransmet le message de Leia qui demande de l'aide à Obi-Wan Kenobi. Luke le regarde avec nostalgie et tristesse.LUKELeia...R2 fait des bips en étant excité.LUKENon, je ne l'abandonnerai... Pas cette fois.On retrouve Luke et Rey en train de marcher à travers l'île, en direction d'un pic.REYOù allons-nous ?LUKETu le verras quand nous y serons.Ils entrent ensuite dans une grotte avec au fond une souche d'arbre contenant des manuscrits Jedi. Rey en prend un et commence à le feuilleter. Luke se tient derrière et commence à la questionner.LUKEQui es-tu ?REYJe m'appelle Rey, j'ai été envoyé par la Résistance pour vous retrouver.LUKECe n'est pas la question que je t'ai posé. Ceci, je le sais. Je te demande QUI tu es ?REYPersonne...LUKEPersonne n'est personne. Si tu es ici, c'est pour une raison précise. Et nous allons découvrir cette raison.Luke s'approche d'elle et pose sa main sur le manuscrit.LUKEL'ordre Jedi et les Sith se sont battus durant des millénaires, dans le seul but d'acquérir un pouvoir toujours plus grand... Ce qu'il ne voyait pas, c'est l'équilibre qu'ils créaient. Et dans cet aveuglement infini, l'ordre Jedi a créé et laissé un seigneur Sith, Dark Sidious, rompre cet équilibre. Depuis la chute de l'Empire et l'anéantissement des Sith, la lumière a su se prendre le pas un temps... Jusqu'à ce que la Force apporte l'équilibre obscur à mon combat.REYJe ne comprends pas ?LUKEIl est temps de briser les codes, de rompre cet harmonie entre lumière et obscurité, de trouver l'équilibre... Il est temps pour les Jedi d'en finir. Alors, explique-moi ce que tu fais ici ?REYJe ne sais p... Quelque chose en moi s'est réveillée, quelque chose de fort qui m'effraie. Et je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider à le contrôler.LUKEVoilà ta véritable raison d'être ici. Tu es fin prête à commencer ton apprentissage.Luke et Rey sont au sommet d'un pic.LUKEPremière leçon : La patience. La patience est le moteur de toute chose. C'est elle qui nous guide vers la sagesse et les choix justes que nous avons à faire.REYMais de patienter peut nous conduire à l'échec ? Si vous aviez vu que Kylo Ren allait tuer son père, vous auriez pu le sauver !LUKELà n'est pas la question ! Lorsque j'ai foncé tête baissé sur Bespin alors que ma formation n'était pas achevée, j'ai mis la vie de mes amis en dangers, ainsi que la mienne. Un choix moral est parfois nécessaire pour accomplir de grandes choses. De voir au-delà de son simple microcosme et de voir la globalité de l'univers. Peut-être que tu as raison, j'aurais pu, j'aurais dû être présent et le sauver... Mais nous ne serions pas là aujourd'hui.Rey regarde avec admiration Luke qui parle avec éloquence et sagesse.LUKEQu'est-ce que la force pour toi ?REYUn pouvoir que possède les Jedi et les Sith, qui permet de manipuler l'esprit d'autrui, ou de pouvoir manipuler son environnement.LUKE(Soupir)La force va bien au-delà du simple fait de pouvoir faire voler des objets. La force est un tout, qui nous relie à travers l'espace et le temps, qui créé la vie et l'équilibre. C'est une énergie que contient tout chose !... Regarde par-delà l'horizon. Que vois-tu ?REY(Fixe l'horizon)L'océan. L'étendue infinie de l'océan.LUKEMaintenant ferme les yeux. Et que vois-tu ?Rey ferme les yeux et se concentre. Elle plisse les yeux forts, comme dérangé. Des pensées sombres la traverse. Elle se revoit enfant à appeler ses parents... Les chevaliers de Ren de retour.LUKERespire. Laisses-toi aller. Juste, respire.Rey fait le silence, et trouve la paix.LUKEQue vois-tu ?REYLa vie, la lumière... La mort, l'obscurité... L'équilibre.Luke la regarde avec un sourire, puis son sourire s'efface lorsqu'elle change d'expression. Elle perd cette paix et sombre dans ses pensées noires. Elle voit l'académie de Luke en feu. Lui, agenouillé avec R2-D2. Kylo Ren avec ses chevaliers de Ren en sortir. Rey court dans sa direction et les deux personnages se regardent un instant.Dans la réalité, les roches volent et le sol se craque.LUKE(effrayé)Rey !!!!!Rey se réveille en sursaut. Luke la regarde terrorisé.LUKEOn en a fini pour aujourd'hui... Reposes-toi.REY(Essoufflée)Qu'est-ce... Qu'est-ce que c'était ?LUKELa peur... Le côté obscur. Je n'avais vu cette source de pouvoir que chez Ben, il ne m'avait pas effrayé en ce temps... Maintenant oui.Rey reste seule au sommet du pic, épuisé. Une fois calmée, elle se rassoit et referme les yeux. Elle retourne dans le souvenir. Une fois en face de Ben, elle s'arrête et lui aussi. Une connexion forte se créé lorsqu'il se regarde. Ben retire son casque et la fixe du regard. Tout deux surpris et intrigués.Rey ouvre les yeux, puis Ben aussi.CUT TO :Ben inspire un grand coup, surpris, déboussolé de cette connexion. Il se lève, enfile son masque et rejoint Hux dans l'ascenseur pour se diriger vers l'antre de Snoke.