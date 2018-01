J ai voulu connecter mon compte sur la nouvelle ps4 de ma copine hier et surprise j ai vu que mon compte etait ban...



y a un mois j ai eu un prelevement de 50 euros sur mon compte paypal , j ai fais un litige et c etait sony pour le renouvellement du psn alors que je n avais plus de console ( j avais oublié de l enlever )



Je les ai appelé et ils m ont dit que c etait pas grave ils me remboursent , 2 jours apres paypal me dit qu il me rembourse donc je pensais que c etait du a mon appel a sony



J ai encore le numero d incident , vous pensez qu ils peuvent me deban ? j ai plein de jeux en demat dessus