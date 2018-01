Voici les quinze jeux que j'attends le plus en 2018 :15. Bayonetta Collection - Nintendo Switch14. Dragon Quest XI - Ps4/3DS13. Detroit : Become Human - Ps412. Ni No Kuni 2 - Ps411. Spider-Man - Ps410. Monster Hunter World - Xbox One09. Far Cry 5 - Xbox One08. Darksiders III - Xbox One07. SoulCalibur 6 - Xbox One06. God of War - Ps405. Kingdom Hearts III - Xbox One04. Dragon Ball FighterZ - Xbox One03. Days Gone - Ps402. Monster Hunter XX - Nintendo Switch01. Red Dead Redemption 2 - Xbox OneSans compter évidemment ce qui vont être annoncés durant le prochain Nintendo Direct ou l'E3 2018. Et pour finir :En espérant que les jeux 2018 vous satisfassent...Source : member15179.html