Voici les jeux que j'ai achetés cette année :Mes deux consoles mortes ont accueilli un jeu chacune.C'est clairement pas une bonne année pour ma Xbox One qui a du se contenter de jeu multi.Ces deux consoles ont eu de nombreuses sorties, aussi bien en nouveautés qu'en Remastered/Remake.Et la grande gagnante est ma Nintendo Switch. Bref, une grande année vidéo-ludique s'achève ce soir...Source : member15179.html

posted the 12/31/2017 at 08:51 PM by link49