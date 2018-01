Bonsoir à tous, et oui il est temps pour l'année 2017 de s'achever, et on a été gaté niveau jeux. Je vous souhaite à tous une bonne année 2018 !

Si 2017 à été folle en jeux, l'année 2018 s'annonce encore plus folle !

Et oui et en particulier un jeux que les fans de kh attendent depuis longtemps :

Kingdom hearts 3 !

Depuis son annonce à l'e3 2013, kingdom hearts 3 est très attendue et après le dernier trailer qui dévoile le monde de toy story, il sortira bien en 2018 !

Le développement aura donc duré 5 ans si je me trompe pas.

Maintenant quels sont vos théorie et vos scénario sur l'histoire de kh 3 qui conclura l'arc xehanort ?

J'aimerais savoir vos idées et théorie à tous sur cette univers assez compliqué.



Par ailleurs je vous donne la chronologie de l'univers de kh pour ceux qui sont un peu perdu ça ce comprend !



Frise chronologique : la Saga du Chercheur des Ténèbres

Frise chronologique des jeux







KINGDOM HEARTS χ [chi]

KINGDOM HEARTS Unchained χ

KINGDOM HEARTS Union χ

KINGDOM HEARTS χ Back Cover



Incarnez un Porteur de la Keyblade personnalisable à travers les mondes Disney et découvrez l'histoire des Oracles et de la Guerre des Keyblades.



[Étendue sur l'axe chronologique à confirmer]



























KINGDOM HEARTS Birth by Sleep



L'épopée de trois apprentis de la Keyblade : Terra, Ventus et Aqua. Trois amis, trois volontés, un destin terrible et incertain qu'ils devront affronter, non sans conséquences sur l'avenir des mondes.











KINGDOM HEARTS 0.2 Birth by Sleep -A fragmentary passage-



Suite directe de l'épisode Birth by Sleep [Final Mix] faisant le lien avec KINGDOM HEARTS III et retraçant l'errance d'Aqua dans le Domaine des Ténèbres.





KINGDOM HEARTS



Sora, Riku et Kairi, trois jeunes amis, rêvent de parcourir les mondes qui les entourent et décident de construire un radeau. Mais lorsque leur île est attaquée par les sombres Sans-coeur, le destin de ces trois enfants bascule à tout jamais.



KINGDOM HEARTS Chain of Memories



A la recherche du Roi Mickey et Riku, Sora pénètre dans le Manoir Oblivion, dirigé par une mystérieuse Organisation. Pour retrouver ses amis et ses souvenirs perdus, Sora va devoir maitriser le pouvoir des cartes.



KINGDOM HEARTS 358/2 Days



Découvrez à travers des missions quotidiennes l'année passée par Roxas au sein de l'intrigante Organisation XIII, et l'improbable amitié de trois Simili.



KINGDOM HEARTS II



Un an après les évènements du Manoir Oblivion, une nouvelle menace pèse sur les mondes : l'Organisation XIII et ses Simili. Sora repart à l'aventure dans les mondes Disney pour empêcher l'ennemi de mettre en oeuvre son plan.



KINGDOM HEARTS Recoded



Un étrange message est apparu dans le Carnet de Jiminy et le Roi Mickey décide de le décoder. Dans un monde virtuel, un Sora digital se réveille et doit détruire des bugs pour découvrir le fin mot de l'histoire.



KINGDOM HEARTS 3D [Dream Drop Distance]



L'heure est venue pour Sora et Riku de se préparer au terrible combat qui les attend. Le sorcier Yen Sid décide de leur faire passer l'Examen du Symbole de maîtrise dans les Mondes Endormis mais tout ne va pas se dérouler comme prévu.





























































KINGDOM HEARTS IIl























































































































La bataille finale contre Maître Xehanort et son Organisation XIII est proche, et le camp de la Lumière doit réunir ses forces pour empêcher la création de la χ-blade. Sora, Donald, Dingo, Mickey et Riku repartent à l'aventure pour retrouver les autres Porteurs de Keyblades et la “Clé qui rendra les cœurs.”





Sur ce je vous souhaite un bon réveillon à tous et une bonne année.