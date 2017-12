Est ce qu'il y'a des gens parmis vous qui ne fête pas le jour de l'an cette année ?Et si oui vous allez jouer a quoi ?Personnellement pas trop le coeur a le fêter et en plus j'ai pris un coup de froid, alors je reste au chaud ! Je vais surement passer ma soirée avec la Switch et Super Mario Odyssey. Et je finirais surement la nuit par un bon film.