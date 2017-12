Salut tout le monde, si le massacre de 4Kids vous déplaît, sachez que j'ai créé une alternative, une team de Fansub. Vous pourrez trouver nos rlz sur notre site, en DDL ou Torrent, je pense pas que mon post soit dans l'illégalité vu que ces séries sont en partie massacré par les américains et les versions japonaises sont complétement différentes ! On vient d'ailleurs de sortir le premier film de Duel Masters de 2005 en Vostfr, inédit chez nous en France, et la série est introuvable en VF...Bonne visite chez nous ^^