Celui qui rate le top de peu :

Mario + Les Lapins Crétins : Kingdom Battle (Switch)





Le plaisir coupable de l'année :

Super Lucky's Tale (Xbox One)





Le jeu que j'aurais aimé faire :

Cuphead (Xbox One)





Le remake / remaster de l'année :

Crash Bandicoot Trilogy (PS4)





Bonsoir !On se retrouve le 31 décembre comme chaque année pour établir MON top 10 des jeux de l'année. Je n'ai pu terminer "qu'une" vingtaine de jeux sortis cette année donc oui ce ne sera qu'un top 10 ! Le top est bien sûr subjectif et si un jeu que vous adorez n'y est pas c'est que je ne l'ai pas aimé ou que je ne l'ai pas fini. Seuls les nouveaux jeux sont pris en compte pour le compte les portages, remasters et remake sont exclu. A moins d'avoir l'ambition d'un Resident Evil RebirthJ'indique à chaque fois la plateforme sur laquelle j'ai fait le jeu.Allez c'est parti !Si j'avais eu le temps de finir d'autres jeux qui auraient pu figurer dans le top il n'aurait pas été là, il rentre de justesse. J'ai vraiment beaucoup aimé le concept et le gameplay de Arms (à la manette) mais quel dommage que le contenu solo soit assez pauvre, je serais resté plus longtemps sur le jeu s'il avait été plus fourni. En tout cas son concept est vraiment cool et il reste plus amusant que d'autres titres de 2017 que j'ai pu faire, alors il mérite quand même cette place !La suite de Splatoon, le fameux Splatoon 1.5 ! Et c'est vrai qu'on ressent quand même un peu de ça en y jouant mais il y a eu des efforts de fait. Les armes sont bien nombreuses, le multi toujours alimenté (mais toujours blindé de restrictions), le mode horde Salmon Run toujours bon à prendre et le solo qui reste sur la base plus que correcte du premier épisode. On ne peut pas dire qu'on fasse un mauvais investissement en l'achetant, il reste un des TPS multi les plus funs de ces dernières années, mais l'effet waouh du premier épisode n'est plus là. J'espère que la prochaine suite verra plus grand !Je n'attendais pas vraiment ce jeu mais suite à une promo sur le collector j'ai craqué car il m'intéressait tout de même vaguement. Une fois que je l'ai reçu je ne l'ai pas lâché jusqu'à la fin. Certes il n'est pas bien long mais c'était un bon voyage. Difficile d'y retourner pour le trophée Platine, la rejouabilié n'est pas vraiment là, mais ma première partie était vraiment bonne. Les énigmes ne sont ni trop simples, ni trop difficiles, sympa !Une claque technique. Hallucinant de voir ce que la PS4 a dans le ventre, il n'y rien à redire sur ce point ! Le jeu reste un Uncharted passionnant à suivre et il propose surtout le meilleur chapitre de la série. Le chapitre 4 dans lequel on donne enfin un peu un sens au mot "Uncharted"Enfin on explore dans ce jeu d'exploration, il aura fallu attendre la fin de la saga pour le faire. Ne vous méprenez pas, j'ai aimé les jeux précédents mais ça fait du bien de voir un peu d'exploration libre quand on incarne un explorateur. Rien que ce niveau ouvert est l'un de mes meilleurs souvenirs de jeu vidéo de l'année !J'avais déjà bien aimé le premier épisode sur 3DS, que j'avais même refait sur PS4. La suite me semblais être au moins aussi bonne mais je ne m'attendais pas à ce point. Ce metroidvania dans les mines est bien plus varié que le premier épisode, l'histoire est un peu plus msie en avant et son système de jeu est toujours addictif. On s'améliore constamment, pour creuser son chemin toujours plus loin. Les salles et boss que l'on découvre sont aussi bien plus réussis que dans le premier. Un vrai bon jeu sur l'eShop et j'espère qu'un éditeur le sortira en boîte.Quelle surprise que ce jeu de plateforme bien rapide ! Au départ je pensais que c'était une simple copie de Meat Boy (et ça allait déjà pour moi) mais en jeu pas vraiment. Le personnage va automatiquement vite et il n'y a pas vraiment besoin de doser les sauts en fonction de la vitesse du coup. Le gameplay se base sur les fluides que l'on peut tirer et qui permettent de rebondir ou de rester accrocher à une surface. Je pensais que le tir serait très désagréable à gérer dans un jeu de plateforme où on ne s'arrête pas mais l'assistance à la visée est très forte et tant mieux car sinon on devrait s'arrêter d'avancer tout le temps, c'est vraiment bien fait et pas automatique pour autant. L'équipe française a vraiment fait du bon travail avec des niveaux bien construits et toujours agréables à parcourir tant le chemin est instinctif.Alors lui il ne paie pas de mine mais quel gameplay. Je m'attendais à un sous Meat Boy de la part de Edmund McMillen. En fait après un jeu au gameplay si poussé qu'est Super Meat Boy, je voyais le retrait du wall jump et du sprint comme une régression. Graphiquement ça semblait aussi moins recherché. Alors ce n'est pas faux mais malgré un gameplay plus basique il y a tout de même plusieurs subtilités et le dosage des sauts est tellement fou. On est bien face au successeur spirituel de Meat Boy sur ce point. Il doit bien y avoir au moins 6 sauts différents selon comment on appuie sur le bouton de saut et il faut savoir doser sur la fin, c'est assez fou. De la plateforme die and retry effrenée, un jeu de fou, un vrai grand jeu de plateforme malgré un enrobage un peu pauvre. L'école du gameplayAh on m'aura entendu gueuler sur ce jeu. Et si on devait le revivre, je referais la même chose. Cette annonce que je craignais tant à l'E3 : RE7 en VR... RE7 en vue FPS... RE7 qui tombait dans la peur facile qu'on ne fait que subir comme pas mal de jeux indépendants. Je détestais ce que Capcom faisait de RE du plus profond de mon âme tant je déteste subir des scripts à la chaîne sans pouvoir agir dans les jeux d'horreur modernes. Et puis le jeu est sorti, miracle, seule l'introduction reprenait ce que la communication de Capcom nous avait fait croire. Finalement on se retrouve dans un très bon RE après quelques minutes de jeu. Ils m'ont bluffé, une excellente surprise pour ma part, que j'ai fini par beaucoup aimer car le jeu n'est pas ce que Capcom nous a montré pendant des mois. Il y a de l'horreur, de l'action et peu de situations où on ne fait que subir. J'espère des énigmes un peu plus poussées et un gameplay un peu plus fluide pour la suite ! Par contre Not A Hero ça dégage hein.Le grand maître de la plateforme m'a prouvé encore une fois que Nintendo savait toujours faire des grands jeux avec les Mario. Ce n'est pas mon préféré car je préfère peut être la plateforme pure mais qu'est ce qu'il était cool. Peut être un peu trop facile et j'aurais aimé que les transformations soient plus nombreuses et intelligentes. Mais globalement c'est un jeu auquel j'ai eu du mal à décrocher et ce fut un vrai plaisir de le faire à 100%, comme tous les Mario principaux. Le retour à l'exploration était une bonne chose et j'espère que le prochain Mario du genre proposera des mondes encore plus grands et intelligents. Il a bien failli être GOTY mais un autre jeu m'a plus surpris que lui...Mais quel jeu ! On en parlera encore longtemps. Alors certes le scénario n'est pas fou mais c'est aussi grâce à cette histoire un peu mise de côté qu'on est libre de faire quasi ce qu'on veut, quand on veut ! Ce monde toujours vivant et bien moins vide que la plupart des open world. Tous ceux qui me disent que Zelda est vide me font doucement rire, il se passe toujours quelque chose, et ce n'est pas un village plein de PNJ qui n'ont rien à dire qui sera plus intéressant. C'est la vraie exploration et ça m'a fait vraiment plaisir. Depuis que je suis fan de la série j'ai toujours essayé de faire le premier Zelda, sans succès. Explorer un univers sans être vraiment guidé me fascinait mais en même temps ce premier épisode est très rebutant aujourd'hui, je n'arrivais jamais à me plonger dedans. Breath Of The Wild c'est ce rêve enfin réalisé, un monde immense à découvrir soit-même et agréable à jouer en même temps, j'ai enfin pu vivre cette aventure. Pour moi c'est clairement une redite moderne du premier Zelda mais avec tellement de choses en plus. Et ce moteur physique de timbré qui te fait oublier que tu joues à un jeu tournant à la base sur Wii U. Horizon, The Witcher 3, Assassin's Creed, FFXV : aucun n'a su proposer ça sur des consoles bien plus puissantes. C'est aussi grâce à ce moteur ultra réussi que les gens partagent leurs expériences ou que l'on trouve différentes solutions à une même énigme. Quel grand jeu, j'ai rarement vécu un tel sentiment gratifiant de découverte qu'avec ce Zelda. En dehors des donjons un peu faibles, je n'ai rien à redire. Du très très bon Nintendo !J'ai aussi rajouté quelques autres jeux qui méritaient d'être cités vu que je n'ai fait qu'un top 10 cette annéeLe bon Mario franco-italien au gameplay tactique fut bien sympathique. Je ne l'ai toujours pas fini donc il ne rentre pas dans le top ! Je l'attendais avant même son annonce avec les leaks et on me riait souvent au nez juste parce qu'il y avait les Lapins Crétins dedans... Content que les gens aient retourné leur veste après avoir vu la chose !Un petit jeu de plateforme bien agréable malgré une jouabilité parfois imprécise. Le jeu s'est fait démonté mais j'ai bien aimé y jouer de temps en temps ! Ce serait cool qu'une suite plus peaufinée arrive un jour ! C'est agréable et ça détend bien de faire un niveau par-ci par-là.Alors lui c'est vraiment un jeu qui aurait pu être dans le top 5 EASY tellement c'est mon style de jeu, sans parler de la direction artistique. Malheureusement j'attends toujours la version boîte annoncée pour me le prendre ! J'ai failli craquer sur la version steelbook (il est magnifique) avec un code à l'intérieur vendue à la Fnac au même prix que le jeu sur le Xbox Live mais non je vais être patient. J'ai très envie d'y jouer !J'aurais bien mis Metroid : Samus Returns mais pour la nostalgie (et ça compte dans un remake) je vais mettre Crash. Assez fou le travail sur la technique, les jeux sont super beaux et ça m'a fait vraiment plaisir de me remémorer des souvenirs d'enfance en rejouant à Crash, je n'y avais pas joué depuis l'école primaire.Et c'est tout pour cette année ! J'aurais aimé inclure des jeux comme Nier Automata, The Evil Within 2 ou Horizon mais je suis dessus actuellement et je suis loin de les avoir fini ! Il faut dire qu'avec son mode portable, la Switch a capturé toute mon attention cette année. Sur des jeux comme Mario Odyssey, The End Is Nigh, Splasher et Steamworld Dig 2 ce fut très utile pour les finir assez vite et rester dedans, même quand j'étais fatigué en rentrant chez moiPour l'année prochaine j'attends surtout Crypt Of The Necrodancer sur Switch, le jeu m'intéresse mais je ne l'ai jamais fait donc ça me permettra d'y jouer dans de bonnes conditions. mais en dehors de ça les Monster Hunter ou DB FighterZ ne m'intéressent pas donc on verra bien ce que donnera l'année !Bon nouvel an à vous si vous avez lu jusque là !