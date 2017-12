Ce soir sur

Une satire sociale menée tambour battant, où Charlie Chaplin exprime sa rancoeur contre la vie mécanisée et standardisée, et déploie ses thèmes de prédilection : révolte, humour et dignité. Avec Chaplin "himself" et la merveilleuse Paulette Goddard.



Des troupeaux de moutons, puis des flots d'ouvriers sortent d'une usine. Charlot fait partie du nombre. Empêtré sur un tapis roulant, il est happé par les rouages d'une énorme "machine à manger" à laquelle il sert de cobaye. Devenu fou, il court dans toute l'usine pour serrer tout ce qui ressemble à un écrou, y compris les boutons de la robe d'une femme…



"Arrière-goût de bolchevisme"

Chaplin met à mal le mythe trompeur du progrès social, dont les machines trop bien huilées ne produisent que du néant. Aux promesses de bien-être matériel, parce qu'il est poète et essentiellement libre, il préférera toujours les rêveries paisibles, l'herbe des talus, l'incertitude de lendemains qui permettent tous les espoirs. Beaucoup se méprirent sur les intentions du cinéaste : la critique new-yorkaise vit dans cette satire sociale une "œuvre tendancieuse à l'arrière-goût de bolchevisme" susceptible d'alimenter la propagande communiste tant honnie. Le film fut par ailleurs interdit par les régimes fascistes allemand et italien, notamment à cause de la scène où Charlot, un drapeau rouge à la main, mène gaillardement un cortège de manifestants.

