Hello les gars,

Voici mon ptit histoire

Pour cette fin d'année je me suis acheter le jeux Battlefield 1 en occas .Jeux reçu hier le 30/12/2017.

Super donc ,je sais que sur la One,il demande l'installation..ca commence et à 45% ,je peux lancer le jeux.

Donc je lance,puis il me dit pour y jouer je doit faire la mise à jour..OK..et qu vois je ?? 25 Go..

Bon pas grave ,j'ai une connexion Vdsl(60Mbits/s)

et depuis aujourd'hui ,toujours entrain de faire la mise à jour..Le débit est très lents(500ko/s).Une vrais merde,ces mise à jour.

Je sais pas si vous avez déjà eu ce problème..?.en tout cas deçu.Je vais ressortir ma rasspery Pi et jouer au retro..