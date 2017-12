Bonjour à tous,J'espère que vous passez un bon dernier dimanche.J'ai réalisé avec une amie, il y'a quelques mois de ça un court-métrage. On avait pas de but précis et pour être honnête, je partais au bout du monde quelques jours après.Donc on avait vite exclu la possibilité d'une suite. Tournée en 1 journée voici ce fameux courtPuis, les idées sont venu et j'ai eu envie d'explorer cet univers encore plus que ce que je pensais.J'ai eu des idées et ça a donné ça :Bien entendu, il n'y pas d'ordre de visionnage, vous pouvez regarder celui que vous souhaitez dans l'ordre que vous voulez.Bien entendu, les univers sont bien imbriqué.J'espère que vous allez apprécier ce chapitre, si vous êtes encore plus curieux, je vous invite à lire la description sur la page youtube.Je vous remercie d'avoir cliqué sur cette article, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser.Je serai ravis d'y répondre.Sur ce, bonne fin d'après-midi et à bientôt pour le chapitre deux