Toujours sans supports jusqu'a lors, Fate/Extella Link, la suite de Fate/extella (PS4, PSVita, Switch, PC) sortira finalement sur PS4 et Vita le 7 Juin au Japon.Voici un petit trailer et quelques vieux screens

posted the 12/31/2017 at 03:33 PM by guiguif