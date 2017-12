Salut à vous gameuses zet gamers!!

J'ai besoin de votre aide , sauriez-vous comment accédez au réglage du Hdr sur STEEP ??

Je me souviens y avoir eu accès à la première installation du jeux, mais depuis g changer de tv et mtn impossible de retrouver cette option dans les réglages du jeu , meme après une réinstallation, mon profil etant en memoire sur les serveurs Ubisoft. En gros, je galère pour avoir la meilleur image possible .

Merci à vous