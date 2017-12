En promotion sur le PSN Mystik Belle me faisait déjà de l’œil dans le dernier trailer présenté de par sa DA en pixel art que je trouvais vraiment très belle.Sans consulter un seul test du jeu mon cœur de gamer élevé au gros pixel qui tache aidé par un prix que je jugeait intéressant (9€) a craqué directement sans réfléchir.Et après 6h de jeu autant dire que j’ai regretté d’avoir laissé parler la nostalgie.Mystik Belle raconte l’histoire d’une apprentie sorcière qui se retrouve au mauvais endroit au mauvais moment alors qu’un rituel autour d’une potion magique doit être accomplit tous les ans pour une mystérieuse raison.La fameuse potion ayant été renversée par un personnage énigmatique alors que le rituel était en cours c’est malheureusement Belle Mcfée qui se trouvait sur place à ce moment-là qui est désignée coupable de se méfait.Après un passage au conseil de discipline animé par 3 sorcières plus marrantes que laides malgré leur apparence, Belle est contrainte de retrouver en une nuit tous les ingrédients (au nombre de 3…) permettant de reconstituer la potion.Voilà le spitch oubliable de départ et c’est aussi dans la salle du conseil que l’on démarre l’aventure. Qui sera de courte durée comme je l’ai déjà évoqué plus haut.Mystik Belle se présente d’une part comme un metroidvania sans jamais en atteindre l’excellence (ni faire partie des meilleurs de tous les jeux du genre déjà sorti) et d’autre part avec des mécanique de gameplay propre au « point and click ».Autant dire que le mélange des deux genre n’est pas fameux.En effet dans ce titre les aptitudes que l’on débloque à chaque boss tué (ils sont 7 et pour la moitié anecdotique) sont moins importantes que les objets que l’on doit chercher dans le château (la plus grosse zone des 5 que contient le jeu) et qui demande des allers et retours incessants afin de les utiliser au bon endroit afin de débloquer un nouveau passage.Au final on se retrouve avec 36 objets dans son inventaire sans savoir où les utiliser surtout que le développeur à eu « l’ingéniosité » de compliquer inutilement la chose en nous faisant récupérer des objets qui ne nous servirons jamais à rien (sinon à balancer dans une grosse poubelle dans les sous-sols du château… génial !)Alors au bout d’un moment parce qu’on tourne en rond sur la map, on termine par faire défilé un à un les objets accumulés à chaque situation ou chaque personnage croisé dans le château qui en réclame un…Pour parler du gameplay du personnage en lui-même dès que l’on commence à jouer on se trouve face à l’incompréhension de nous faire autant galérer pour atteindre une plateforme en hauteur à chaque saut, en effet il faut parfois s’y reprendre à 3 ou 4 fois pour une simple plateforme car le personnage ne même pas assez haut et on est obligé de buter à chaque plateforme pour espérer l’atteindre, aberrant !Ce n’est que lorsque qu’on obtient le double saut qu’on peut enfin se sentir à l’aise à ce niveau… super !Ensuite pour ce qui est des armes elles ne sont réduites qu’à leur plus simple expression : un coup de balai au corps à corps avec l’ennemi, et à distance des boules de feu et un misérable tir électrique (que l’on débloque après avoir tué un boss particulier et qui ne servira en fait surtout qu’à ouvrir certaine porte plus qu’à servir d’arme hormis éventuellement dans la zone marine)La seule évolution de « l’équipement »(qui n’en est pas un c’est clair) sera pour les boules de feu qui passeront d’un tir ridicule au départ à des vagues de feu à la fin.L’ennuie là aussi pointe vite le bout de son nez car le gameplay n’évoluera jamais d’un iota jusqu’à la fin. Et ce n’est pas les quelques aptitudes classiques que l’on débloque pendant le jeu (pouvoir de respirer sous l’eau, double saut…) et l’unique et malheureuse transformation en souris qui viendront le sauver.Au rayon des boss pour moitié le jeu fait dans le vu et revu 100 mille fois pour le genre, au hasard l’araignée géante et le loup garou et pour l’autre moitié on fait dans le très oubliable voire la paresse absolue.Quant au dernier boss qui sera déblocable que si l’on retrouve 8 parchemins disséminés dans la map (et qui restent très simple à trouver) c’est surement le boss final le plus nul que j’ai jamais rencontré dans un jeu.Sa DA est chouette et le combat final aurait pu être super, surtout que j’ai aimé le clin d’œil à rocket knight et ses combats de méca géants, mais malheureusement il est aussi d’une nullité absolue en fait.Pourtant Mystik Belle à bien quelques atouts et pour commencer sa DA en pixel art vraiment très très belle, les décors sont très soignés comme vous le constaterez sur les images que j’ai capturé, les personnages et ennemi, pour la plupart réussi et très Kawaï sont dignes de ce que l’on trouvait à profusion dans les jeux 2d des années 90 (certain ennemis par contre sont wtfesque comme l’ours « bolchévique » que l’on croise dans la zone de la forêt et qu’on se demande ce qu’il fout là… ) et l’effet d’ombre dynamique appliqué sur chaque objet des décors est vraiment très sympa.Les musiques aussi très « 8 bits », même si peu nombreuses au final et très vite répétitives, font leurs petites effets sympa.On aurait pu donc prendre un véritable grand plaisir à parcourir les différentes zones du jeu si le gameplay suivait.En fait le souci principal de ce jeu c’est qu’hormis le travail sur la DA tout le reste à un manque flagrant de finition, pire, et comme j’en ai déjà parlé pour le boss final, on sent qu’une des dernières zones du jeu à été rushée comme jamais (en quelques écrans on passe à 3 ambiances différentes qui n’ont rien à voir les uns des autres…) surtout qu’elle à été foutue à part de la map et n’y est même pas reliée et qu’on ne sait même pas pourquoi on s’y retrouve là !Et rondelle sur le saucisson l’histoire se termine sans même qu’on ne comprenne le pourquoi du comment au final des agissements de l’énigmatique personnage du début qui a renversé la potion, grandiose!Bref ce fut donc une belle déception pour moi alors que je m’attendais vraiment à passer un au moins un bon moment dans un jeu qui joue à fond le trip rétro.Pour ceux qui pourrait être intéressé de le faire ne vous laissez donc pas avoir comme moi par l’apparence charmante de ce titre car dans le fond il n’a pas grand-chose à vous proposer de palpitant d’amusant et de marquant. Aussi vite terminé, aussi vite oublié. Vraiment dommage.- Une DA superbe- Un seul boss sympa (la souris à trois têtes)- Les musiques écoutables- Le gameplay imprécis au possible et vite ennuyant- Les musiques vites soûlantes- La partie « click and play » qui tue tout le rythme du jeu- Le respawn abusivement intempestif des ennemis dans certains écrans- ¾ des boss- Le boss final- Le peu de zones à parcourir- La cohérence et la finition du jeu dans son ensemble- La fin la plus inutile jamais vue dans un jeu