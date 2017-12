Bonjour,

Avec mon fils, on s'était bien amusé sur mario et donc à rio 2016 en wiiU. Des petits jeux sympas pour passer l été.

Je suis étonné que rien n ait été annoncé pour les jo d hiver sur switch. Licence morte ou ca peut venir encore selon vous. Ça pourrait être un party game plus sympa qu'un 1 2 switch...