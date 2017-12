Place tout d'abord à RESIDENT EVIL 7 qui s'est taillé la part du gâteau des news cette année.Initialement sorti le 24 janvier, Resident Evil 7 a vu son édition GOLD (comprenant les 6 DLC) débarquer le 12 décembre dernier. L'histoire du jeu vidéo se souviendra que ce jeu aura été le premier titre majeur triple A à proposer une expérience de jeu en réalité virtuelle (VR) et quelle expérience !à n'en pas douter, Resident Evil 7 aura contribué fortement à l'accroissement des ventes du casque PSVR pour la PS4 chez Sony.Les joueurs et les professionnels ne s'y sont pas trompés puisque Residentt Evil 7 a remporté le titre de meilleur jeu VR de l'année un peu partout.Pour Capcom, il aura atteint son objectif en atteignant les 4 millions d'exemplaires distribués en cours d'année. Une grosse réussite donc pour cette prise de risque.Un petit mot sur le DLC gratuit "Not a Hero" qui aura bien fait parler de lui avec tout d'abord son report de 8 mois et ensuite de par l'introduction d'un "REDFIELD" qui aura subi tour à tour les rumeurs d'imposteur, de clone, de traitre etc... sans compter qu'il est moche.Capcom a dû intervenir officiellement pour expliquer que le programme de photogrammétrie leur a imposé de prendre une personne physique et qu'il leur a été difficile de trouver quelqu'un ressemblant comme deux gouttes d'eau au Chris Redfield dessiné des précédents opus.En ce qui concerne les autres titres RESIDENT EVIL de l'année 2017, Resident Evil Vendetta, le film CG de Sony Pictures aura été une bonne surprise et aura reçu plutôt une bonne critique (perso je trouve que c'est le moins bien des 3 films). Certains d'entre vous auront pu le voir dès le 2 juin au Grand Rex à Paris avant sa sortie Blu-Ray et DVD, début septembre.Resident Evil Revelations HD est sorti sur PS4 et Xbox One le 29 août, tandis qu'une version 720p de Revelations 1 et 2 est sortie sur Nintendo Switch le 28 novembre.Une réédition de Resident Evil Code Veronica X est sorti le 10 mai sur PS4 dans la gamme PS2 Classics.On rappel également la sortie du Tome 4 et très récemment du Tome 5 (7 décembre 2017) du manga Resident Evil Heavenly Island. Ces derniers clôtures donc, la saison Heavenly Island consacré a Claire Redfield (10 tomes en tout maintenant).Du côté d'Hollywood (comprenez les films Live), CONTANTIN FILMS a confirmé le reboot de la licence au cinéma après 6 films d'action du gars ANDERSON. Il est temps de passer à autre chose j'ai envie de dire et ce n'était pas du luxe que d'enterrer enfin cette première saga malgré son succès incontestable qui m'échappera toujours. je ne dois pas être assez bon public (permettez d’intervenir et d’être un peu plus violent que Hunk de biohzard france, les films Hollywoodiens de Resident Evil sont DE LA GROSSE MERDE tout droit sortie du trou du cul de Paul WC Anderson voila merci...).Le futur producteur est à ce jour connu, il s'agira de James Wan (Saw, Conjuring) et le scénariste ne sera autre que Greg Russo qui a travaillé sur le reboot de Mortal Kombat également. Reste à découvrir le futur réalisateur.Ce ne pourra plus être George A. Romero puisque malheureusement le père des zombies au cinéma (comme j'aime à l'appeler même si c'est inexact) est décédé au mois de juillet des suites d'un cancer des poumons.Pour rappel, il avait été l'auteur de la campagne promotionnelle de Biohazard 2 au Japon. Parfaite transition pour vous parler du peu que l'on connait à ce jour sur le remake de RESIDENT EVIL 2 si ce n'est qu'il est en développement depuis plus de 2 ans maintenant, que les doubleurs habituels des persos ne seront pas de la partie, que le jeu devrait se dérouler à la vue à la 3ème personne et qu'il doit pouvoir se montrer courant d'année 2018. Vivement ce BGESur ce, bonne année 2018 à tous et attention aux maladies et autres Virus Virales comme la Pro-S, Pro-N, Pro-M qui touche de plus en plus de monde sur Internet.