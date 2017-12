Bonjour,A priori oui, c'est la news qui tourne en ce moment.Des hackeurs auraient pu hack la Switch et il ne serait pas possible pour Nintendo de remédier à cela car ça serait matériel avec le tegra de Nvidia.Et ça serait pour bientôt.Comme toujours, ne pas mettre à jour sa console (et d'être en version 3) à partir de maintenant.Desolé je suis sur smartphone, donc voici un lien qui en parle mais vous en trouverez plein d'autre sur google.Après je ne fais que relayer l'information, je ne connais pas la véracité de la chose.Autre site qui en parle avec des liens sur la conférence et autre documentation