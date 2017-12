Voici une "Information" concernant la Nintendo Switch :Le jeu sur lequel j'ai passé plus de temps cette année est Splatoon 2. Je m'éclate encore et toujours en multi.J'ai dépassé les 100 heures sur Fire Emblem Warriors.J'approche les 100 heures sur Xenoblade Chronicles 2.Vivement que le jeu Monster Hunter XX for Nintendo Switch sorte chez nous. Hâte de voir si je ferrais mieux l'année prochaine...Source : member15179.html

posted the 12/31/2017 at 06:07 AM by link49