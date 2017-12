Selon moi.En 2011, Nintendo Europe a contacté Criterion pour un F-Zero WiiU. Mais Criterion a refusé car ils développaient Need For Speed: Most Wanted à l'époque.Voilà un autre lien avec le Twitt de Ward qui confirme bien avoir reçu un mail:Alors si Nintendo a eu l'idée pour la WiiU, pourquoi pas pour la Switch? Je pense pas qu'ils aient abandonné cette idée, surtout après avoir lu ça et vu le succès de la Switch j'y crois encore davantage.Après oui je sais, c'est peu être du believe de ma part, mais si y a bien une licence Nintendo que j'aimerai revoir, c'est bien celle ci.