Venez découvrir les 3 version boites du jeu Budokai 1 + les intro qui sont différent entre la version Us-Fr contre la version Original la version japonaisVoilà ici je vous présent 3 boîtes diffèrent du jeu BudokaiUne version Pal l'autre version Us et Japsles 3 livres sont aussi différents comme vous allez voir dans la vidéo la qualité de livre je vote pour celle de la version US le papier et plus épais que les autres 2 sont de faible qualité