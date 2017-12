Je vient de finir Résident evil 7, et avant que j'explique le pourquoi de ma note, je suis assez mitigé concernant ce titre...





Tous d'abord, j'ai joué a pratiquement pas loin de 1000 jeux dans ma vie de gamer (je joue quand même relativement moins qu'avant, surtout de longue partie)...



Et d'ailleurs c'est ce qui m'a surpris avec résident evil 7, c'est que j'ai pas vu les heures passer. Rien qu'hier j'ai commencé ma partie vers 22h30 et j'ai fini vers 4 heure du matin...c'est bien la preuve que le jeux est pas mauvais...





Voici les titres de la saga que je possède et aussi ceux que j'ai fait:



resident evil

resident evil 0

resident evil 2 et 3 (j'étais trop petit pour me souvenir si c'était bien ça, mais c'était sur pc...et j'ai pas était loin)(C'est les premier résident evil que j'ai essayé)



resident evil 4

resident evil révélation

resident evil révélation 2 (en cours, pas fini)

resident evil 7...





Donc voilà, au moins c'est clair, et ça va peut expliquer mon ressentiment envers le 7.





Pour commencé, j'ai pas vraiment accroché a la démo sortie il y a quelque temps déjà, pour des raisons qui sont bien présent dans le jeux...





Attention SPOIL. (vous voilà prévenu)





Le début était pas mal dans l'idée, on se retrouve dans une famille totalement folle, avec des truc bien crado a manger.

Ça plante le décor, qui colle bien avec le décor du moment...



Mais quand on arrive a ce faire découper une main...puis une jambe..et qu'on la recolle comme ci de rien n'étais... c'est peut-être pas une bonne idée... (j'avoue, quand j'ai perdu la main au début, je me suis dit que ça risque de devenir très compliqué pour utiliser des armes a feu, pour les recharger etc)



Bon ceci dit, même entier, le personnage est je trouve bien pataud... La vitesse de rechargement des armes, et la vitesse de déplacement également sont bien trop lent...Pas de toute on est pas comme dans un call of duty...



Mais on subit quand même, et parfois c'est vraiment trop lent...

Bon on va dire que la main recousu n'est pas si bien racorder au reste et la jambe idem...



Mais se que je trouve dommage, c'est le besoin de capcom a nous faire de la résurrection avec PAPA.



Sympathique au final car il est joyeux, même pendant le massacre a la tronçonneuse (qui péne a le découper en deux, mais pour couper de l'acier aucun problème, mais bon elle devient inutilisable après...Dommage j'aurais bien aimé faire joujou avec...





SPOIL SPOIL (je peut pas faire mieux)





Alors après le passage dans les maisons, je commencé a me demander si j'irai jusqu'au bout..

C'est alors que Shanks m'a convaincu de continuer, que le meilleur reste a venir...

Et il a bien entendu pas voulu me spoiler sur la vieille en fauteuil roulant (et pourtant je lui est dit que cet vieille me fou les jetons mais il a pas vendu la méche)





Oui cet vieille, silencieuse, bien tranquille dans ce monde de fou, j'ai eu un énorme doute sur elle, et franchement pour le coup ça m'a gâcher le reste du jeux, car il c'est passer ce que je me doutais (parfois je me demande s'il vaut mieux ne lire aucun message qu'on trouve sur notre chemin, car quand j'ai trouver la lettre qui mentionner que la vieille était atteintes du cerveau, j'ai presque tous compris a ce moment la...)



Mais c'est quand j'ai lu le message dans la mine, qui disait entre autre que des cheveux blanc apparaissait sur la gamine, la en revanche je n'avais aucun doute, et je me suis dépêchais d'en finir...



Et ça n'a pas était bien difficile, car en ayant récupérer tous l' arsenal de Mia et d' Ethan...



J'ai pas eu besoin du lance flamme, ni du lance grenade d'ailleurs, juste du vieux pistolet que j'avais réparer, et du pistolet mitrailleur ainsi que du fusil a pompe 4 coup (j'aurai dut réparer le fusil casser que j'avais mis en place pour récupérer l'autre fusil, je suis sur qu'il aurais eu un meilleur chargeur) et des bombe télécommander...



Le passage dans la mine a était bref, quelque balle bien placer et il se sont tous coucher.. Et c'est pas les 2 gros plein de soupe qui m'on ralenti. Quelque bombe a leur pied et c'était fini (après être mort la première fois)



D'ailleurs je trouve le bestiaire bien triste, et pas super développer...



La scène au moment ou j'allais récupérer le pistolet mitrailleur dans la cabine du capitaine du bateau est tomber a l'eau, car j'ai même pas pris le flingue, car je me suis rendu compte qu'il y avait quelquechose derrière mois a ce moment précis (j'en aurais programmer un aussi si j' était dévellopeurs de jeux, donc rater...)





Bref, tous sa pour dire qu'il y avait de l'idée, mais a côté il y avait trop d'indice et trop de munition éparpiller pour maintenir un sentiment de peur de l' affrontement...



En revanche je me demande si le faite d'avoir choisi de donner le sérum a Zoe plutôt qu'a Mia est changer des choses.. Peut-être que je le recommencerer plus tard...



Mention spécial a la dernière apparition de PAPA...



Et je sait même plus si j'ai dézinguer le fiston... Je crois pas, mais ou il est parti j'ignore...



Donc si je devait lui donner une note, ça serait 14/20 avec la mention " encouragement"